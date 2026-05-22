Hudskydd: en reflex som vissa hudläkare anser vara prioriterad

Även om solen är livsviktig och ger många fördelar – syntes av D-vitamin, en antidepressiv effekt och terapeutisk effekt på vissa hudåkommor som psoriasis – utgör den också ett betydande hot mot vår hud om den inte hanteras på rätt sätt. Med det varmare vädret i antågande betonar den franska nationella fackföreningen för hudläkare och venereologer (SNDV) vikten av att använda lämpligt solskydd under alla omständigheter. Enligt SNDV-experter är det första steget att noggrant bedöma din hudtyp, fototyp och intensiteten av solexponering du kommer att utsättas för.

Riskerna med överdriven solexponering

På kort sikt är konsekvenserna av överdriven eller långvarig solexponering synliga: den ökända solbränna, en ytlig brännskada orsakad av UVB-strålar, återspeglar direkta skador på epidermis celler. Men det är de långsiktiga effekterna som oroar hudläkare mest. Upprepad solexponering leder till molekylära förändringar i cellgenomet, vilka bara delvis repareras av kroppen. Denna ansamling resulterar, med åren, i accelererat hudåldrande, uppkomsten av åldersfläckar och framför allt en ökad risk för hudcancer, oavsett om det är karcinom eller melanom, där det senare är det mest aggressiva.

Begreppet "solkapital"

För att bättre förstå de nödvändiga försiktighetsåtgärderna använder hudläkare en talande bild: den av "solkapital", jämförbart med ett "poängbaserat körkort". Varje individ föds med en begränsad mängd av detta kapital, som inte kan fyllas på. Varje oskyddad exponering utarmar det. Därav vikten av att bevara detta kapital under hela livet, och att vara extra vaksam när man har en ljus hudtyp eller utsätts för intensivt solljus. Denna logik dikterar att vi bör överväga solskydd inte bara under semestrar, utan även i våra dagliga liv.

Att känna till din fototyp är det första du bör göra.

För att välja rätt skydd är det viktigt att identifiera din fototyp, det vill säga din huds naturliga känslighet för solen.

Fototyp I motsvarar mycket ljus hud, ibland täckt med fräknar, tillsammans med rött hår: dessa personer blir systematiskt solbrända.

Fototyp II avser ljus hy med venetianskt blont eller rödbrunt hår, som ofta rodnar men kan bli solbränd.

Fototyp III inkluderar ljus hud som bara rodnar vid intensiv exponering.

Fototyp IV avser mörk hud, sällan benägen att solbränna. Ju lägre fototyp, desto större behov av skydd.

God praxis för fotoskydd

Att känna till din hud är en början, men det är att anamma rätt dagliga vanor som gör skillnaden.

Dermatologer rekommenderar starkt att man undviker all exponering mellan middag och 16.00, den period då solljuset är som intensivast och mest skadligt.

När man är utomhus är det bäst att hålla sig i skuggan, oavsett om den är naturlig (under ett träd) eller konstgjord (under ett parasoll).

Skyddskläder spelar också en viktig roll: en hatt med bred brätte, solglasögon och UV-skyddande kläder utgör den första försvarslinjen.

Dessutom bör man regelbundet applicera en lämplig solskyddsprodukt på utsatta områden.

Att välja rätt produkt baserat på exponering

Sedan 2006 har solskyddsmedel klassificerats i fyra kategorier baserat på deras SPF: låg (SPF 6 till 14), medel (15 till 29), hög (30 till 50) och mycket hög (50+). Valet beror på din hudtyp och intensiteten av solexponeringen. Vid extrem exponering – glaciärer, tropikerna, långa dagar på stranden – rekommenderas ett mycket högt skydd, särskilt för ljus hy. Observera att skyddsnivån minskar avsevärt om en otillräcklig mängd appliceras: applicera därför generöst och återapplicera varannan timme, samt efter bad eller kraftig svettning.

Särskild uppmärksamhet åt barn

Barns solskydd kräver särskild uppmärksamhet. Deras ömtåligare hud är mer mottaglig för bestående skador. Det är viktigt att strikt följa solexponeringstider, liksom noggranna skyddskläder. Dermatologer rekommenderar att använda mineralbaserade solskyddsmedel, som tolereras bättre och ger ett bättre skydd för känslig hud. Det är också viktigt att komma ihåg att användning av solskyddsmedel, även ett med högt skydd, aldrig bör uppmuntra till långvarig solexponering.

Att bevara hudens naturliga försvar mot solen handlar först och främst om att anta en medveten och hållbar inställning till solexponering. Genom att kombinera kunskap om din hud, solskyddsmetoder och lämpliga produkter kan alla njuta av solen på ett säkert sätt. Enligt hudläkare bör det primära fokuset ligga på ett omfattande och genomtänkt skydd, som appliceras året runt.