Säg adjö till den solbrända hyen, den här nya sminktrenden väcker furore

Smink
Léa Michel
@happybunnygrl & @amberlyyanggg/TikTok

Den nya sminkvågen "Cold Girl" sveper över sociala medier och ersätter varma hyer med kalla, rosiga och frostiga toner som framkallar en "nyss-klivit-ur-kylan"-effekt. Denna vinterestetik, som populariserades av den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber, den amerikanska sångerskan Sabrina Carpenter och den amerikanska skådespelerskan som blev hertiginnan av Sussex Meghan Markle, förlitar sig på rosiga kinder, blåbärsfärgade läppar och ögonskuggor med blåaktiga undertoner för en naturlig och elegant lyster.

Förstå undertonerna för att anamma utseendet

För att uppnå "Cold Girl"-looken, identifiera först dina undertoner: blå/lila ådror indikerar en kall hy, grön en varm. Kalla toner (isrosa, mauve, bär) smickrar naturligt ljus hud, medan varma hyer väljer kallare varianter som hallon istället för korall.

  • Ljusa hyer: mjuka mauve och pudriga rosa nyanser för subtilt djup.
  • Så kallade mellantoner: djupa bär och plommon för en slående kontrast.
  • Mörkare hy: rika bourgogner och viner för en lyxig, juveltonad finish.

Naturligtvis finns det inga hårda regler: alla får välja den makeup de gillar. Dessa riktlinjer är helt enkelt förslag; genom att välja nyanser som kompletterar dina naturliga undertoner kan du säkerställa en perfekt harmonisk matchning med din hud.

Appliceringsteknik för en naturlig effekt

Applicera ett kallt rouge högt upp på kindbenen och näsan för att simulera en vinterrodnad, klappa sedan en bärfärgad nyans på mitten av läpparna och blanda ut för en "biten" finish. Håll din bas troget din hudton eller något ljusare, undvik en helt matt finish för att låta din huds naturliga textur synas igenom.

@happybunnygrl här är handledningen 💋 ♬ originalljud - Speedy sounds

Det viktiga kitet "Cold Girl"

Skapa ditt kit med en mauve/bärig rouge, en hallon/vinröd läppfärg, svala gråvioletta eller taupe ögonskuggor och en rosa/silver highlighter. Lägg till vitt glitter för ögonen och vit eyeliner för en frostad ögonliknande effekt, perfekt för helgerna.

@amberlyyanggg Isprinsessmakeup hela vintern ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Lyxig Ayesha Erotica remix - Dndndnd

Kort sagt, den här trenden förvandlar "jag fryser" -looken till en elegant skönhetsprodukt, perfekt för vintern 2025 med sin rostade rouge och svala sotade ögon. Den är universellt smickrande, passar alla hudtoner och ger en obehindrad lyster.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
