"Röda nagelteorin": egenmakt eller stereotyp? Denna TikTok-trend splittrar internetanvändare

Om du har en jobbintervju snart där du ska förhandla om en löneförhöjning eller en romantisk dejt, be din nagelterapeut om en vacker Ferrari-röd färg för att uppfylla dina önskningar. Enligt "teorin om röda naglar" är denna röda färg en lyckosam färg som kan fängsla alla som ser den. Och det finns ingen anledning att bära denna livfulla nyans i stort format, på en tröja eller strumpbyxor.

Vad ligger bakom "teorin om röda naglar"?

Du kanske frestas av " Bambi-nageltrenden " och återskapar den ikoniska Disney-kalvarnas päls på dina fingrar. Eller kanske faller du för den oemotståndliga charmen hos "kastanjenaglar", som härmar färgen på hasselnötter. Om du är en stilfanatiker har du förmodligen redan en Pinterest-anslagstavla full av maximalistisk inspiration med glitter, rosetter eller kawaii-ikoner. Ändå, bland alla dessa manikyrer, finns det ingen som kan mäta sig med den hypnotiska röda färgen.

Rött nagellack är för skönhet vad den lilla svarta är för mode: en säker sak. Medan de stilrena tjejerna på internet svär vid nude toner och minimalistisk nagelkonst, förblir anhängarna av "Red Nails Theory" lojala mot rött. Och inte vilket rött som helst: Ferrarirött, en nyans som framkallar lyx, prestige och glamour. Samma röda som pryder sulorna på Louboutin-klackar är inte bara en "go-to"-färg. Människor väljer den medvetet, medvetna om dess effekter.

De som tror på "Röda nagelteorin" är övertygade om att rött nagellack har en magnetisk kraft. Enligt vissa på TikTok är denna färgstarka borste praktiskt taget en trollstav. Även om den här säsongens trend går mer mot hallonrött och vinrött, håller förespråkarna för "Röda nagelteorin" fast vid sin signaturnyans. En färg med "oändliga möjligheter".

Rött, verkligen lyckans färg?

Vill du imponera på en dejt eller få en befordran? Vill du imponera på dina svärföräldrar eller helt enkelt dra till dig uppmärksamhet? Då tar du fram burken med rött nagellack och målar dina naglar i denna smickrande nyans. För många är det inte bara ett enkelt estetiskt val att måla naglarna röda; det är en ritual av självkärlek, en booster för självförtroendet.

På sociala medier vinner "teorin om röda naglar" alltmer uppmärksamhet. De som har smyckat sina naglar med denna livfulla, lysande röda färg bekräftar att nyansen har gett dem komplimanger och gillande blickar. Även om rött kanske är mindre synligt på naglarna än på läpparna , fängslar det onekligen världen. Kärlekens färg, men också farans, den visuella förkroppsligandet av passion, men också helvetet, rött är laddat med mening och symbolik.

På sociala medier, grogrunden för "Röda nagelteorin", florerar teorier. Vissa menar att rött tilltalar män eftersom det var favoritfärgen hos deras 90-talsidoler. Men dessa herrar hade förmodligen ögonen på annat än händerna på sina lågt uppsatta denimklädda fantasikvinnor på den tiden. Den mest troliga förklaringen är fortfarande den mest logiska: rött är en varnande färg. Kort sagt, det är ett estetiskt uttalande.

En teori som inte är universellt accepterad.

På sociala medier övertygar inte "teorin om röda naglar" alla. Även om röda naglar skapar ett självsäkert steg och förkroppsligar "femme fatale" i all sin prakt, gör de inga mirakel. De som ansluter sig till denna teori är övertygade om att rött nagellack är en underbar social accessoar, ett vackert lager för självförtroende. Och de har inte helt fel. Ur ett psykologiskt perspektiv kan rött förändra vårt sätt att tänka och vår attityd gentemot andra. Det utstrålar positiv energi, främjar beslutsfattande och stärker självkänslan. Det är sant.

De mer jordnära bland oss anser dock att fördelarna med den här lilla burken är slumpmässiga, för att inte säga försumbara. De mest skeptiska TikTok-användarna testade den själva, och resultaten var inte särskilt avgörande. Trots ett prickigt, glansigt rött lack fick de inga bonusar och deras relationsstatus förändrades inte. Skönhetsnarkomaner, å sin sida, anser till och med att rött är "föråldrat" och föredrar mer uttrycksfulla och personliga manikyrer .

"Teorin om röda naglar" väcker hetsiga debatter online. Oavsett om det handlar om maktens färg eller inte, är smak och preferenser subjektiva. Även om vissa kan känna sig mer kraftfulla med röda naglar, borde denna teori inte skapa någon ny press. Manikyr, oavsett om den är vermilion, midnattsblå eller prydd med invecklade detaljer, är framför allt ett kreativt utlopp.