Matval kan avslöja en föga känd aspekt av personligheten

Tänk om våra matpreferenser avslöjade mer om oss än vi kanske tror? Under de senaste femton åren har flera psykologistudier undersökt sambanden mellan matsmak och vissa personlighetsdrag. Resultaten, som bör tolkas med försiktighet, tyder på att vår benägenhet för söta, beska eller kryddiga smaker kanske inte är helt obetydlig.

Den söta smaken, förknippad med vänlighet

En studie från 2012 av Brian Meier och kollegor visade att personer som tycker om söta smaker uppfattades som mer behagliga och beskrev sig själva som mer benägna att hjälpa andra. Ännu mer förvånande: efter att ha ätit något sött var deltagarna mer villiga att göra tjänster. Sötma verkar således vara förknippad, både i våra uppfattningar och beteenden, med så kallade "prosociala" egenskaper.

Den bittra smaken, kopplad till personlighetens mörka sida

Omvänt undersökte en studie från 2016 av Christina Sagioglou och Tobias Greitemeyer bitterhet. Genom att fråga nästan 1 000 amerikanska vuxna om deras smakpreferenser och personlighet observerade forskarna ett samband mellan en stark preferens för bitterhet och vissa så kallade "antisociala" drag, såsom machiavellism, narcissism och en tendens till illvilja. Detta samband förblev giltigt även när man tog hänsyn till preferenser för söta, salta eller sura smaker.

Andra smaker, andra vägar

Forskning har även undersökt andra smaker. En preferens för kryddstark mat är till exempel ofta kopplad till sensationssökande, extroversion och en viss impulsivitet. Dessa associationer, smak för smak, målar upp tydliga psykologiska profiler.

Länkar som behöver kvalificeras

Dessa resultat bör tolkas med försiktighet. De representerar korrelationer, inte orsakssamband: att tycka om svart kaffe gör inte någon till en illvillig person. De observerade effekterna är fortfarande blygsamma, och vissa studier har misslyckats med att replikera dem. Vår smak beror också på kultur, utbildning och vanor.

Även om vetenskapen inte kan läsa av en personlighet i en tallrik mat, belyser den spännande trender mellan vad vi gillar att äta och vilka vi är. Den erbjuder ett roligt perspektiv på våra små kulinariska preferenser.