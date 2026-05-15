Bakom en "hälsosam" kost drabbar dessa osynliga sjukdomar allt fler kvinnor.

Att äta "rent", välja "rätt" mat, undvika alla "misstänkta" ingredienser ... så kallad hälsosam kost har blivit ett nästan oumbärligt ideal. När denna strävan efter perfektion tar över helt kan den dock glida över i något allvarligare: en subtil, ofta osynlig ätstörning som kallas ortorexi.

Ortorexi, när "hälsosam kost" blir en besatthet

Ortorexi syftar på en överdriven besatthet av en diet som anses vara "perfekt". Ordet kommer från de grekiska orden ortho (rakt) och orexis (aptit). Läkaren Steven Bratman föreslog den första definitionen i slutet av 1990-talet, som beskrev en uppsättning karakteristiska beteenden.

Bland dem: att spendera flera timmar om dagen på att tänka på mat, prioritera matens "renhet" framför njutning, eller känna intensiv skuld så fort en avvikelse inträffar. Det är inte mängden mat som är problemet, utan stelheten kring dess kvalitet. Och det är just detta som gör denna störning svår att upptäcka: allt verkar, på ytan, väldigt "hälsosamt".

Ett fenomen som är långt ifrån marginellt

Vetenskapliga data börjar avslöja ett överraskande fynd: denna sjukdom verkar vara mycket mer utbredd än man tidigare trott. En metaanalys av över 30 000 personer i 18 länder uppskattar att mer än en fjärdedel av deltagarna uppvisar tecken på ortorexi.

Vissa befolkningsgrupper verkar vara mer utsatta: hälsostudenter, elitidrottare eller personer som är mycket aktiva på sociala medier. Paradoxalt nog verkar de som har bäst förståelse för näringskunskap ibland vara mest sårbara, eftersom information kan driva på efterfrågan ... till överdrift.

Varför kvinnor är mer drabbade

Studier visar också en högre prevalens bland kvinnor, särskilt inom akademiska eller medicinska miljöer. Forskning som genomförts med över 1 500 franska kvinnor skiljer mellan två former av förhållande till så kallad "hälsosam" mat.

Å ena sidan finns det en balanserad strategi, fokuserad på välbefinnande. Å andra sidan finns det en så kallad "nervös" form, präglad av ångest, rädsla för att gå upp i vikt och ett mycket strikt behov av kontroll. Det är denna andra form som faller under paraplyet ätstörning (ED). I det här fallet svarar mat inte längre bara på kroppsliga eller hälsomässiga behov, utan på starkt inre tryck, ofta kopplat till kroppsuppfattning och självkontroll.

Sociala medier, en förstärkande spegel

Det är omöjligt att ignorera sociala mediers roll. Mellan #hälsosammat, #ätren och #välbefinnandeinnehåll är den perfekta kosten allestädes närvarande, estetiskt tilltalande och högt värderad. Denna ständiga ström av "goda exempel" kan bli en hal sluttning för vissa människor. Utan att nödvändigtvis inse det kan de börja jämföra, begränsa och kontrollera sina dieter ännu mer. Ny forskning visar att upprepad exponering för detta innehåll kan förstärka ortorektiska beteenden hos personer som redan är känsliga för dessa problem.

När gränsen blir suddig

Den största svårigheten med ortorexi ligger i dess gråzon. När blir en så kallad hälsosam kost ett problem? I sin icke-patologiska form är den baserad på motivationer om hälsa och balans. I sin neurotiska form drivs den av rädsla, ångest och en besatthet av kontroll. Förändringen är ofta gradvis, nästan omärklig. Från utsidan kan allt verka exemplariskt. Från insidan kan det bli en källa till konstant press.

Mycket verkliga konsekvenser

När sjukdomen får fäste kan effekterna bli påtagliga. Fysiskt kan uteslutandet av vissa livsmedel leda till brist eller oavsiktlig viktminskning. Psykologiskt kan ångest kring mat bli alltöverväldigande. Det sociala livet kan också påverkas: svårigheter att äta ute, progressiv isolering och stress relaterad till improviserade måltider. Mat, istället för att sammankoppla människor, kan sedan driva dem isär.

I slutändan är det fortfarande en positiv och legitim avsikt att äta hälsosamt. Men när det blir stelt, ångestframkallande och alltuppslukande kan det tappa sin balans. Målet är inte att överge "att äta bra", utan att upprätthålla en flexibel och fridfull relation till mat – en kost som ger näring åt kroppen utan att begränsa sinnet.