Var fjärde person uppfattar inte smaken av mat på samma sätt som andra.

Vissa smaker verkar överväldigande, medan andra upplever dem som för bittra eller tvärtom väldigt söta. Denna skillnad handlar inte bara om matvanor. Den förklaras också av hur din kropp uppfattar smaker. Och det uppskattas att ungefär en av fyra personer upplever en särskilt intensiv smakupplevelse.

Varför skiljer sig smakerna så mycket åt?

Om broccoli smakar utsökt för dig medan en närstående tycker att den är för bitter, har du inte bara en enkel kulinarisk debatt. Du utforskar två olika sensoriska verkligheter. Smak är inte en enda, fast sanning: den beror på varje individs känslighet, deras receptorer och även deras biologiska sammansättning. Således, när du står inför samma mat, kan din hjärna ta emot ett helt annat budskap från personen som sitter bredvid dig.

Fenomenet "supersmakare"

På 1990-talet populariserade forskaren Linda Bartoshuk termen "supersmakare". Enligt hennes arbete skulle befolkningen delas in i tre profiler: cirka 25 % av människorna är mycket känsliga för smaker, 50 % med genomsnittlig känslighet och 25 % med låg känslighet.

Supersmakare uppfattar vissa smaker, särskilt bitterhet, med en mycket högre intensitet än genomsnittet. Medan ett kaffe kan verka behagligt och balanserat för vissa, kan det upplevas som extremt starkt, till och med svårt att uppskatta, av andra. Detta är varken en brist eller en absolut fördel, utan en naturlig variation i uppfattningen.

Smaklökar och genetiskt arv

Denna ökade känslighet förklaras delvis av två faktorer. För det första, tätheten av smaklökar: dessa små strukturer på tungan tros vara fler hos supersmaker, vilket gör förnimmelserna mer intensiva.

Därefter spelar genetik en nyckelroll. TAS2R38-genen påverkar uppfattningen av vissa bittra molekyler såsom PTC och PROP. Beroende på den ärftliga versionen av denna gen kan bitterhet uppfattas som mild, måttlig eller mycket uttalad. Forskning visar också att kvinnor i genomsnitt är något mer drabbade av denna smaköverkänslighet.

Mycket personliga matpreferenser

Denna känslighet har konkreta effekter på ditt dagliga liv. Supersmakare tenderar ofta att undvika mat som anses vara för bitter: vissa gröna grönsaker, starkt kaffe eller till och med vissa citrusfrukter kan verka för intensiva för dem.

Omvänt uppfattar mindre känsliga individer samma livsmedel på ett mildare, mer neutralt sätt. Dessa skillnader kan ibland ge intrycket av motsatta matpreferenser, när de i själva verket helt enkelt är olika uppfattningar. I samtliga fall är detta en normal variation i mänsklig funktion, jämförbar med skillnader i visuell eller auditiv uppfattning.

En vetenskap som fortfarande är i rörelse

Även om konceptet "supersmakare" används flitigt fortsätter forskningen att förfina denna klassificering. Antalet smaklökar ensamt är inte alltid tillräckligt för att förklara den faktiska smakuppfattningen, och andra faktorer spelar in, såsom lukt och andra smakreceptorer. Smak framstår således som en komplex upplevelse, konstruerad av flera biologiska mekanismer som fortfarande utforskas. Forskare är överens om en punkt: det finns inte bara ett sätt att smaka, utan en stor mångfald av uppfattningar.

Sammanfattningsvis är din uppfattning om mat unik, formad lika mycket av din biologi som av dina erfarenheter. Även om ungefär en av fyra personer upplever smaker med en viss intensitet, påminner detta oss om en enkel och positiv sanning: vid bordet upptäcker alla samma rätt på sitt eget sätt, och alla dessa sätt är helt giltiga.