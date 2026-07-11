En särskild vana i badrummet kan bidra till dålig lukt.

Tror du att de dåliga lukterna i ditt badrum enbart beror på dålig ventilation eller rengöring? En vana som många av oss omedvetet anammar skulle också kunna spela en roll. En vetenskaplig studie belyser en daglig praxis som främjar spridningen av bakterier i rummet... när toaletten är placerad i badrummet.

Denna reflex som många av oss har

Denna situation gäller hem där toalett och badrum delar ett enda rum. I många hem är toaletten separat, vilket naturligtvis begränsar spridningen av mikrodroppar på handdukar, tandborstar eller andra badrumsartiklar. Denna konfiguration anses också ofta vara mer hygienisk.

Men när toaletten är integrerad i badrummet är det vanligt att man spolar utan att ta sig tid att stänga locket. Denna till synes ofarliga handling kan få konsekvenser. När toaletten spolas tömmer den inte bara toalettstolen; den skapar också en luftström som kan sprida små, osynliga droppar i hela rummet. Detta fenomen går helt obemärkt förbi, men det kan påverka badrumshygienen.

Mikrodroppar som färdas genom rummet

Forskare vid University of Arizona , ledda av mikrobiologen Charles Gerba, undersökte denna fråga i en studie publicerad i American Journal of Infection Control. Deras arbete beskriver vad forskare kallar "toalettplymet". När toaletten spolas bildas ett moln av mikrodroppar som kan bära på olika mikroorganismer.

Dessa partiklar lägger sig sedan på närliggande ytor: golv, väggar, handfat och till och med föremål som lämnats kvar i rummet. Det är därför forskare rekommenderar att alltid stänga toalettlocket innan spolning och regelbundet rengöra toaletten och omgivande ytor.

Varför detta kan främja dålig lukt

Studien fokuserar främst på bakteriespridning, men detta fenomen kan också bidra till utvecklingen av ihållande lukter. När vissa mikroorganismer väl har avsatts på fuktiga ytor hittar de en miljö som gynnar deras tillväxt. Fuktiga handdukar, badrumsmattor, tandborstar och andra vardagsföremål kan således bli grogrunder där bakterier förökar sig lättare.

Emellertid är vissa av dessa ämnen just ansvariga för de obehagliga lukter som kan utvecklas i ett badrum. Även om det inte är den enda möjliga förklaringen, kan denna spridning därför bidra till att göra atmosfären mindre behaglig.

Rätt steg för ett "fräschare" badrum

Den goda nyheten är att några enkla vanor kan hjälpa till att begränsa detta fenomen.

Den första reflexen är att stänga toalettlocket före varje spolning.

Det är också lämpligt att vädra badrummet dagligen för att minska luftfuktigheten, att regelbundet rengöra toalettstolen och andra ofta använda ytor, och att låta handdukarna torka ordentligt efter användning.

Ett annat praktiskt tips: undvik att förvara din tandborste precis bredvid toaletten när de står i samma rum.

I slutändan tar det bara en sekund att stänga toalettlocket, men denna enkla vana kan bidra till att bibehålla ett renare och trevligare badrum varje dag. Som ofta är fallet med hygien är det dessa små, upprepade åtgärder som kan ha en verklig inverkan på din dagliga komfort.