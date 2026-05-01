Hösten ger ett gyllene ljus och en uppfriskande fräschör som får dig att vilja förvandla din interiör till en sann fristad.

Den här säsongen är en inbjudan till kreativitet i hemmet : att skapa egna dekorationer med naturliga element som samlats in under promenader ger en genuin glädje.

Lövgirlanger, växtkransar, krydddoftande ljus, kompositioner av kalebasser och pumpor… det råder ingen brist på idéer.

Vi erbjuder en omfattande översikt över de bästa gör-det-själv -projekten för att inreda varje rum och skapa en varm atmosfär. Och den goda nyheten är: hela familjen kan delta.

Använd en färgpalett och naturliga element för att inreda din interiör

Höstfärger att gynna

Att välja rätt färger är det första steget till en lyckad höstdekoration . Vi rekommenderar att du bygger en palett kring varma toner : rika orange, senapsgul, djupbrun, intensiv vinröd och skogsgrön.

Dessa färger frammanar direkt skördar och vinskörder och förankrar inredningen i säsongens verklighet.

För att undvika ett enhetligt utseende, använd inslag av kontrasterande blått. Denna kromatiska dynamik ger en fräschör åt helhetseffekten utan att störa den visuella sammanhanget.

Som accessoar kan du prova att kombinera vinröda och lila ljus med mörkröda och gröna dekorationer. Blå och orange ljus fungerar också utmärkt i arrangemang i varma toner .

Dessa färgkombinationer är enkla att applicera på kuddar, rutiga kökshanddukar och ljusstakar.

Naturens skatter att samla

Höstens natur erbjuder en palett av fria och vackra material. Samla bok- och ekgrenar som fallit efter vindbyar, ekollon, kvistar, ormbunkar och mossbevuxen bark under dina skogspromenader.

Kottar förtjänar en riklig skörd: de smälter in överallt. Nypon, särskilt sorten Rosa Rugosa , ger klarröda, mycket dekorativa frukter. Torkat gräs och vetestjälkar ger en välkommen rustik touch.

Komplettera denna kollektion med säsongens frukter och grönsaker : pumpor, squash, pattypan squash, äpplen, päron, hasselnötter, kastanjer, vindruvor och fikon pryder naturligt ett bord eller en byrå.

Torkade äpplen och apelsinskivor ger en delikat touch. Bygg upp detta lager i början av september för att säkerställa en mängd olika material under hela säsongen.

Gör dina egna höstkransar och girlanger

Skapa en naturlig krans till dörren eller väggarna

Växtkransen är symbolen för hemgjord höstdekoration .

För att göra den, välj en lämplig cirkulär bas: en cirkel av tråd eller mässing, en tunn träram, ett flätat rep eller till och med en gammal klädhängare formad för hand.

Fäst sedan elementen genom att sammankoppla dem, knyta ihop dem eller använda en limpistol och förstärkt tråd.

Använd konserverade bokgrenar, eklöv, torkad physalis, torkade orangea helichrysumhuvuden, ekollon, kottar, bär och löv. Avsluta med ett juteband och snöre för upphängning.

Dessa kransar kan hängas på ytterdörren, på väggarna eller placeras runt ett höstdoftande ljus på ett bord. Blanda stora och små kransar och arrangera dem på olika platser runt om i huset för en generös effekt.

Skapa en mängd olika gör-det-själv-girlanger

Girlanger ger rörelse och lätthet till dekorationen.

Girlangen av döda löv är den mest lättillgängliga: samla löv i olika storlekar och färger, gör ett hål nära stjälken med en nål och trä dem på ett snöre, gör en knut mellan varje blad.

Förstärk ömtåliga ark med tejp innan du borrar för att förhindra att de revas.

För en höstlig ljusslinga, fäst höstlöven på LED-lamporna med små klädnypor. Arrangera dem runt en spegel eller ett fönster för ett mysigt, mjukt sken.

Filtpumporna, utklippta och formade med tunn tråd, bildar en originell och återanvändbar girlang. Slutligen ger vita snörspöken, 20 till 25 cm långa och vikta på mitten, med ögon ritade i svart filt, en busig touch till Halloween.

Gör dina egna ljus och ljusstakar för en varm atmosfär

Att göra egna hemgjorda ljus

Att göra egna ljus är ett lättillgängligt gör-det-själv-kreativt projekt som omedelbart förvandlar atmosfären i ett rum.

Du behöver en behållare, en ljusveke, sojavax , färgämnen och eteriska oljor eller dofter.

Smält vaxet i en vattenbadkare, tillsätt färgämnet och häll det sedan i behållaren med veken centrerad. Låt det härda i 4 till 6 timmar.

Visste du att sojabaserat vegetabiliskt vax brinner i genomsnitt 50 % längre än traditionellt paraffinvax? Detta är ett övertygande argument för dessa hemgjorda skapelser, som är både ekonomiska och ekologiska.

För pumpaformade ljus, använd en silikonform med orange karamellfärg: resultatet blir fantastiskt. Dekorera sedan med kanelstänger, kryddor eller torkade apelsinskivor för varma, eldliknande dofter .

Skapa dina egna gör-det-själv ljusstakar och lyktor

En enkel tom burk blir en elegant ljusstake genom att bara höstlöv limmas fast på utsidan. Samma teknik fungerar med en yoghurtkruka av återvunnet glas eller en vas av plexiglasrör.

Låt torka helt innan du placerar ett ljus eller en hänge på det. Denna säkerhetsåtgärd är viktig: bladverket får aldrig komma i kontakt med lågan.

För ljusstakar , dekorera behållarna med nedfallna löv, snöre och lim. Batteridrivna ljus i varierande höjder placerade i lyktor, tillsammans med löv, hasselnötter och kottar, ger en säsongsbetonad look utan risk.

Dessa gör-det-själv-ljusstakar är också fina presenter att ge bort på spelkvällar eller gourmet-tebjudningar med vänner.

Skapa höstliga utställningar rum för rum

Växtkompositioner och deras placering

En lyckad höstkomposition utgår ofta från en stark ankarpunkt.

Välj en lykta som ett centralt element och accentuera den gradvis: ljusstakar med matchande ljus, en liten korg fylld med äpplen och päron, en röd- eller blårutig kökshandduk för en mysig lantlig stil.

Lägg till sammets- eller träsvampar och små pumpor i riktiga eller keramiska former för att komplettera utseendet.

Plats Rekommenderade artiklar Eldstadsmantel Kransar, ljus, grenar, torkade löv Byrå i vardagsrum/sovrum Lykta, dekorativa svampar, små pumpor Sidobord i entrén Korg, äpplen, squash, ljusstake Hörnet av hyllan Ljusstake, ekollon, tallkottar Soffbord i vardagsrummet Mittpunkt: thujaträd, ormbunkar, frukt, pumpor

Ta fram dina gamla korgar, gårdslådor, plåthinkar och antika skålar för att visa upp vindruvor, fikon, kastanjer och pattypanpumpa. Dessa autentiska behållare förstärker den rustika och varma känslan i din säsongsbetonade inredning.

Anpassa inredningen i varje rum

I vardagsrummet, byt ut de krämfärgade kuddarna mot höstliga orangea och guldfärgade mönster och välj stickade eller chenilleplädar. I sovrummet, placera minipumpor i burkar på nattduksbordet och häng en krans av torkade blomster ovanför sängen.

I köket, fyll vaser med torkade örter, vetestjälkar och färgglada blad, och använd röda eller guldfärgade handdukar.

Badrummet är inte glömt: doftande höstljus, mattor och handdukar i säsongens färger är tillräckligt för att förvandla atmosfären.

Dessa subtila men konsekventa justeringar skapar en intim och bekväm atmosfär i hela huset, från golv till tak.

Skapa kreativa gör-det-själv-projekt med återvunnet material

Att ge vardagsmaterial ett andra liv

Återvinning är kärnan i höstens kreativa process. Kartongrullar förvandlas till små skogsdjur genom att måla dem, rita ett ansikte och limma fast naturelement.

En passande formad sten blir en förtjusande igelkott med bokblommor pålimmade för att forma kroppen och några tuschpennstreck för ansiktet.

Torkade apelsinskivor lämpar sig för tusen fantasier: rita karaktärer på dem, skär ut former ur andra skivor för att skapa öron och häng upp alltihop som en girlang.

Apelsinskal utskurna med en kakform skapar fina mönster att arrangera på ett bord under en middagsbjudning eller när man bjuder gäster. Dessa miljövänliga kreativa projekt förmedlar värdefulla lärdomar till barn.

Att modellera och skulptera originella dekorationer

Sammetssvampar är högt uppskattade från september till mitten av januari för sitt realistiska utseende. De är svåra att hitta vissa år, så det är bäst att fylla på lagret så fort du ser dem i trädgårdscenter eller butiker.

De är ömtåliga, hantera dem varsamt. För att göra dem själv av lera, forma en cylinder till basen och en kupol till hatten, montera dem genom att släta ut skarven med lite vatten, låt det torka i 24 till 48 timmar och måla sedan med akrylfärger .

Saltdegsmedaljonger är en annan tidlös klassiker. Blanda två koppar mjöl och en kopp salt, tillsätt gradvis varmt vatten och knåda sedan tills du har en jämn deg.

Bred ut det, tryck ut säsongens blad eller kronblad på medaljongerna med en kakform och låt det torka i 48 timmar innan du hänger upp det. Maskerna gjorda av färgade nedfallna löv, med utklippta ögon, bildar en originell och poetisk girlang.

Organisera dina höstdekorationer över tid och efter ditt utrymme.

Planera och förutse inredningssäsongen

Enligt en studie om konsumentbeteende som publicerades 2023 börjar nästan 60 % av europeiska hushåll sin säsongsbetonade inredning under den första veckan i september.

Denna förväntan gör att vi kan njuta fullt ut av varje vecka av hösten.

Vi rekommenderar att man lägger ut konstgjorda element av god kvalitet som köpts tidigare år redan i början av september, redan innan de riktiga färgerna visar sig i naturen.

Kombinera gradvis naturliga element som samlats in under dina promenader med grönsaker som samlats in från marknaderna. Komplettera kompositionen under veckornas lopp, allt eftersom du gör nya upptäckter.

Förvara sedan dina prydnadsföremål på vinden mellan säsongerna så att du enkelt kan hitta dem året därpå. En scrapbook fylld med säsongsinspiration hjälper till att upprätthålla en sammanhängande vision och fungerar som en ledtråd från ett år till nästa.

Anpassa gör-det-själv-projekt till ditt utrymme och din vardag

För små utrymmen, välj ljus, små figurer och bordsdekorationer: säsongsbetonad effekt är omedelbar utan röran.

I en lägenhet kan du med tillfällig självhäftande tapet få in ett hösttema utan permanenta förändringar. Välj oparfymerade ljus och mjuka tygpumpor för utrymmen med barn och husdjur.

Förvandla dessa kreativa stunder till verkligt trevliga familjeaktiviteter. Involvera barnen i att göra lövgirlanger, masker eller saltdegsmedaljonger.

Kombinera dessa workshops med en läcker säsongsbetonad godsak : kanelbullar, chokladbabka, Halloween-mördegskakor, allt tillsammans med en varm kopp te. Dessa gemensamma stunder, som kombinerar avkoppling, originalitet och välbefinnande, skapar ofta säsongens mest värdefulla minnen.