Att skapa hemmagjorda Halloween-dekorationer kräver ingen enorm budget. Med lite fantasi och enkla material kan den läskigaste stämningen enkelt skapas.

Helgdagarna före de dödas dag representerar den perfekta tiden att förbereda dessa skapelser som familj, särskilt med barn.

Varje gör-det-själv-idé blir sedan ett gemensamt minne. Om de bevaras på rätt sätt kan dessa dekorationer återanvändas år efter år, vilket gör investeringen ännu mer värd.

DIY kusliga girlanger och hängande dekorationer

Girlanger är en av de mest lättillgängliga gör-det-själv-Halloween-dekorationerna . Att göra en fladdermusgirlang av papper kunde inte vara enklare.

Ta ett ark tjockt 200 g svart papper , vik det på mitten och rita sedan en halv fladdermus med vit penna från vikningen.

Klipp ut silhuetten med sax, vik ut den och rita detaljerna, till exempel ögonen.

Gör sedan hål i ändarna med en hålslagare och trä sedan svart snöre genom dem för att montera dina varelser. De nödvändiga materialen är minimala: ett ark 200 g svart papper, sax, en hålslagare, en vit penna och svart snöre.

För att förändra atmosfären, gör girlanger formade som spöken eller pumpor enligt samma princip. Komplettera dekorationerna genom att hänga vimplar över vardagsrummet, lysande ballonger eller till och med ett gigantiskt skelett fäst i taket.

Dessa pendellampor förvandlar vilket rum som helst till en skrämmande lya.

Dekorativa pumpor: ett måste för Halloweendekorationer

Pumpan är fortfarande den ultimata symbolen för Halloween. Den kan placeras utomhus, vid entrén, på bordet eller var som helst i huset. Målad orange, svart eller vit är den lätt att personifiera, även med barn.

För att skapa en dekorativ pumpa med en papperstallrik , rita ögonen, näsan och munnen med en grafitpenna.

Fyll i detaljerna i gult med färg för att efterlikna ett ljus, måla sedan resten av tallriken ljusorange.

Lägg till en brunmålad träpinne som stjälk och en grön chenillestjälk som löv. Häng sedan din skapelse på dörren eller fönstret.

Materialen inkluderar: en kartongtallrik, en träpinne, en hålslagare, en grafitpenna, en bred pensel, orange, primärgul och bränd sienna akrylfärg, grön chenilletråd och maskeringstejp.

För att gå vidare, skär ut en riktig pumpa för att göra en Jack O'Lantern med ett ljus inuti, perfekt för en autentiskt kuslig atmosfär.

Ljusstakar och ljus: en dunkel och skrämmande atmosfär

Gör-det-själv-ljusstakar i glasburkar skapar ett mjukt, hotfullt ljus. För att göra dem, rita din design på pappersark och stoppa sedan in den i burken.

Måla konturerna på utsidan av krukan med akrylfärg och en fin pensel, låt det torka och applicera sedan ett andra lager. Ta bort pappret och placera ett värmeljus inuti.

Pumpa, fladdermus eller spindelnät: möjligheterna är oändliga. Material som behövs inkluderar glasburkar, orange, svart eller vit akrylfärg, en svart tuschpenna, en fin pensel och värmeljus. Skuggorna som kastas på väggarna i skymningen förstärker den kusliga effekten avsevärt.

Två andra tekniker förtjänar uppmärksamhet. Mumieljus tillverkas genom att linda in glasburkar i bandage, lägga till ögon med en svart tuschpenna och ett ljus inuti.

För en blodig effekt, droppa rött vax på ett vitt ljus: en originell och mycket visuell idé för bordet.

Spindlar och spindelnät för en kuslig dekoration

Sprid spindelnät över hela huset : på spiselkransen, i takhörnen, i dörrkarmarna och på bordet. Lägg till spindlar av plast, kartong eller papper för att förstärka den kusliga effekten.

För att göra originalspindlar, använd polystyrenkulor målade svarta i flera lager och metallstavar till benen. Tryck de böjda stavarna på rätt ställen och kapa dem till önskad längd.

Dessa husspindlar passar perfekt in i ett töjbart nät som är spänt över ingången.

En annan rolig idé: fäst plastspindlar på en vägg med dubbelhäftande tejp, särskilt i toaletten, för att överraska gästerna.

En entrékrans gjord av grenar, ett töjbart konstspindelnät och spindlar i olika storlekar kommer att välkomna dina gäster på det läskigaste sättet.

Spöken och fladdermöss: DIY-varelser att placera var som helst

För att göra en spökgirlang till väggen , samla ihop plastbollar med hål i, vitt chiffongtyg, snöre, svart kartong och lim. Klipp tyget i rutor på cirka 25 cm, lägg bitarna i lager och fäst sedan bollen på snöret för att bilda huvudet.

Klipp ut ögonen och munnen ur kartongen, gör ett hål i mitten av tyget, trä igenom snöret och limma fast tyget på bollen.

Döda löv som samlats i skogen blir fina bordsspöken: måla dem vita och rita ett ansikte på dem med en svart tuschpenna. Enkelt och effektivt.

För toalettpappersrullarna , måla rullarna svarta, klipp ut vingar från svart papper, fäst dem med lim och lägg sedan till ögon och tänder.

Ett smart tips: göm godiset inuti innan du stänger rullarna.

Halloweenbordet: en festlig och enkel gör-det-själv-dekoration

Halloweenbordet är dekorerat med svart, rött, orange och lila. Gör hemlagade placeringskort, servettringar, tårtdekorationer och muggdekorationer.

Skriv ut en Halloween-meny att placera i mitten för en personlig touch.

En urholkad pumpa blir ett spektakulärt mittpunkt för en buffé: fyll den med guacamole, hummus eller salta snacks som ser ut som om de kommer ut ur munnen.

Ormformade godisar att dekorera bordet

Sockerspindlar gled mellan diskarna

Döda löv målade vita arrangerade som bordslöpare

Skalle med en mun full av godis som mittpunkt

Enligt en studie från National Retail Federation spenderade amerikaner i genomsnitt 108 dollar på Halloween år 2023, varav en växande andel gick till dekorationer.

Detta bevisar att det är ett ekonomiskt och kreativt alternativ att skapa egna dekorationer, tillgängligt för alla, oavsett hemmets konfiguration.