Polarköld: denna "väderbomb" som drabbar Europa

Stormen Emilia slog till natten mellan den 15 och 16 december 2025 och drabbade initialt södra Frankrike. Beroende på region kommer dess effekter att fortsätta fram till början av nästa vecka, mellan den 22 och 23 december. Detta lågtryckssystem, som experter beskriver som en "väderbomb", åtföljs av intensiv kyla och våldsamma vindar. Med ett plötsligt tryckfall på 47 hPa på 24 timmar förebådar detta sällsynta fenomen extrema vinterförhållanden.

Vad är en "väderbomb"?

Denna term hänvisar till ett snabbt fördjupat lågtryckssystem: minst 24 hPa på 24 timmar. Här fördubblade stormen Emilia denna intensitet med en minskning på 47 hPa (från 996 till 949 hPa). Som ett resultat skickar den skandinaviska anticyklonen polarluft, vilket orsakar vindbyar på upp till 150 km/h vid de nordeuropeiska kusterna, snöstormar och vågor i Nordsjön.

Förväntade effekter på kontinenten

Storbritannien och Skandinavien: vindbyar på 130 till 150 km/h, kraftigt snöfall, blockerade vägar.

Benelux och Tyskland: Sibirisk köldvåg (möjlig -10°C), underkylt regn.

Frankrike: medan södra delen drabbades sedan den 15 december, upplever Bretagne och Engelska kanalen nu vindar på 80 till 90 km/h och intensivt regn, trots att ingen orange varning har aktiverats för tillfället.

Försiktighetsåtgärder för Frankrike och Europa

Undvik exponerade kuster och säkra utsidan (stäng fönsterluckor, ta in föremål).

Räkna med snöfall och is.

Följ väderrapporterna och begränsa resandet.

Météo-France betonar att detta är en "klassisk" men förstärkt storm, med risk för strömavbrott och transportstörningar från och med torsdag. Den tyska förbundsdagen varnar för en "historisk polarvåg".

Sammanfattningsvis står Europa inför en period av exceptionella vinterförhållanden. Även om den norra delen av kontinenten är mest utsatt, märks effekterna så långt bort som Frankrike och bortom. Vaksamhet är fortfarande avgörande. Detta fenomen tjänar som en påminnelse om vädrets oförutsägbara kraft och vikten av att vara förberedd på extrema väderhändelser.