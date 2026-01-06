De 5 himmelska händelserna du inte får missa 2026

Om du älskar himlakroppar som lyser starkt, kommer 2026 definitivt att fängsla dig. Kosmos kommer att visa sig i all sin prakt och omfamna sin vidd, sitt ljus och sina överdrivenheter. Långt ifrån en diskret himmel inbjuder den dig att fira mångfalden av dess former och rytmer med generositet och elegans. Här är fem stora astronomiska händelser , synliga från Frankrike, som kommer att förvandla dina kvällar till verkliga ögonblick av himmelsk återförening.

1. 3 februari: supermånen som står i centrum

Redan från årets början bestämmer sig månen för att omfamna sig själv fullt ut och komma så nära jorden som möjligt. Den 3 februari kommer den att verka större, ljusare och mer närvarande än någonsin. Denna supermåne är en hyllning till den oförskräckliga rundheten: en strålande skiva som vägrar att krympa. För blotta ögat är skillnaden slående, och på fotografier är resultatet spektakulärt. Det är det perfekta ögonblicket att sakta ner, andas och beundra en himlakropp som lyser utan att försöka anpassa sig.

2. 31 maj: den sällsynta och mystiska Blå Månen

Maj 2026 kommer att präglas av en dubbel månhändelse. Två fullmånar under en och samma månad är ovanligt, och den andra, som förväntas den 31 maj, har det charmiga smeknamnet "Blåmåne". Nej, den kommer inte att ändra färg, men dess blotta existens är extraordinär. Detta fenomen, som bara inträffar vartannat till vart tredje år, påminner oss om att det exceptionella inte behöver någon konstlad för att vara anmärkningsvärt. En vacker lektion i himmelsk singularitet.

3. 12 augusti: När solen leker kurragömma

Mitt i sommaren kommer himlen att bjuda dig på ett ögonblick av ren magi. Den 12 augusti kommer en nästan total solförmörkelse att korsa Frankrike. Under några ögonblick kommer månen nästan helt att täcka solen och kasta landskapet in i en oväntad skymningsatmosfär. Denna sällsynta händelse förtjänar din fulla uppmärksamhet – och lämpliga skyddsglasögon. Det är ett kraftfullt, nästan intimt skådespel, där himlakropparna står i linje med fascinerande precision.

4. Från oktober till december: den sista trion av supermånar

Slutet av 2026 kommer att präglas av ett överflöd av ljus. Tre supermånar i rad kommer att lysa upp månaderna oktober, november och december. Varje fullmåne kommer att verka närmare, mer intensiv, som om himlen vägrar att göra något halvvägs. Långt från stadens ljus kommer deras förstärkta briljans att vara särskilt imponerande. En påminnelse om att ljus, när det omfamnas fullt ut, bäst delas.

5. Från april till december: stjärnfallets fria dans

Slutligen, under hela året, kommer himlen att vakna till liv med flera spektakulära meteorskurar. Lyriderna på våren, de berömda Perseiderna i augusti, och sedan Orioniderna, Leoniderna och Geminiderna på vintern kommer att fylla dina nätter med ljus. Luta dig tillbaka, bred ut dig och titta upp: dessa snabbrörliga och oförutsägbara meteorer hyllar rörelse, frihet och nuet. Vissa nätter kan erbjuda dussintals meteorer per timme, tillräckligt för att ge näring åt dina mest djärva önskningar.

År 2026 inbjuder himlen dig att betrakta den som den verkligen är: mångfacetterad, lysande, ibland överdriven, alltid fascinerande. En underbar möjlighet att fira, med huvudet i stjärnorna, allt som lyser utan ursäkt.