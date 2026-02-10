"Otrolig karisma": den här svenska modellens stil är fängslande

Elsa Hosk, den ikoniska svenska Victoria's Secret-modellen, fortsätter att fängsla sina miljontals följare på Instagram med sin enkla stil. Hennes senaste inlägg – en selfie i chokladfärgat läder och matchande vida byxor – utlöste en mängd kommentarer som hyllade hennes "otroliga karisma" och hennes förmåga att "alltid klä sig med stil".

En ultrakarismatisk höstlook

På bilden som publicerats på hennes Instagram-flöde @elsahosk poserar Elsa Hosk knäböjande framför en trävägg, med överdimensionerade solglasögon på huvudet och en iPhone i handen. Hennes beskurna skinnjacka med metalldragkedja, buren som en dekonstruerad kavaj, passar perfekt med ultralösa byxor med hög midja och grova bruna läderpumps. Den chokladfärgade monokroma looken från topp till tå, förstärkt av en diskret leopardmönstrad bältesväska, utstrålar en tidlös rockchic-känsla. Med lätt vågigt blont hår och en magnetisk blick har Elsa bemästrat konsten att skapa rå karisma.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av elsa❤️ (@hoskelsa)

Fansen är charmade: "Stilens drottning!"

Reaktionerna strömmar in, enhälliga: "Otrolig karisma, du är en stillegend", "Hon vet alltid hur man klär sig med stil, perfektion", "Den attityden… Elsa, du är oantastlig." Både fans och fashionistas berömmer en silhuett som kombinerar komfort och sofistikering, vilket bevisar att Elsa Hosk utmärker sig i konsten att göra varje outfit ikonisk.

Den svenska ikonen som omdefinierar elegans

Elsa Hosk – upptäckt av Viktor & Rolf, en Victoria's Secret-ängel från 2015 till 2018 och senare Michael Kors-ambassadör – har etablerat en sofistikerad personlig stil. Från sina parisiska streetstyle-looker till haute couture-fotograferingar odlar hon en nordisk elegans: minimalistisk, men aldrig intetsägande. Det här senaste Instagram-inlägget är en påminnelse om varför hon är en modeikon: en magnetisk karisma som överskrider trender.

Med sin karaktäristiska läderlook bevisar Elsa Hosk återigen att sann stil ligger i attityd. En enkel selfie förvandlad till en modelektion och en karisma som vinner över alla: den svenska modellen fortsätter att fascinera, foto efter foto.