"Det är en stor risk": den här modellens hobby kan hota hennes karriär

Kitty Wan är en av få modeller som försörjer sig på sina händer. Bokstavligen. Denna amerikanska, som specialiserar sig på handmodellering, kan tjäna upp till 2 000 dollar om dagen genom att låna ut sina händer till reklam, skönhetskampanjer och fotograferingar för smycken och hudvårdsprodukter. Även om hennes yrke kräver ständig vaksamhet – felfri hud, oklanderliga naglar och kontinuerlig återfuktning – medger Kitty Wan att hon inte har gett upp en hobby som sticker ut i hennes dagliga liv: volleyboll. Mer specifikt beachvolleyboll.

Sporten som kan äventyra allt

”Alla säger att jag är lite galen som fortsätter spela”, anförtrodde hon sig till tidningen People . Ändå envisas Kitty Wan eftersom hennes passion under de senaste tre åren har övervägt hennes rädsla. Och även om riskerna är verkliga – vridna fingrar, skrapsår, stukningar, blåmärken – har hon hittills aldrig drabbats av någon större skada. Ett lyckokast, men också en fråga om noggrann hantering: ”Jag föredrar att inte tänka för mycket på det, annars skulle jag skada mig själv”, sa hon.

En disciplin som kräver ständig uppmärksamhet.

För att minimera riskerna förklarar Kitty Wan att hon följer rigorösa ritualer: inga kontaktsporter, ingen matlagning med vassa föremål, inget färgat nagellack. Geler är förbjudna och manikyrer är alltid nakna. Hon har alltid en fuktighetskräm i bilen och i varje rum i sitt hem, använder nagelbandsolja varje kväll och applicerar en handmask före varje fotografering. "Bilderna är så nära att man kan se varje detalj i nagelmatrisen", förklarar hon.

Mellan lukrativt yrke och personligt nöje

Kitty Wans paradox fascinerar internetanvändare: hur förena en "ultrakänslig" karriär med en så "riskabel" sport? I en viral TikTok-video delar hon en lista över aktiviteter som är förbjudna för en handmodell ... samtidigt som hon erkänner att hon bryter mot dem så fort hon är tillbaka på sanden på en volleybollplan. "Det är motsägelsefullt, men det är det jag älskar", erkänner hon.

Även om försiktighet fortfarande är avgörande, är Kitty Wan också ett bevis på att passion kan hitta sin plats även i de mest restriktiva miljöer. Hennes budskap? Disciplin, ja, men aldrig på bekostnad av njutning.