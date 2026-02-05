Search here...

Denna kurviga modell utstrålar självförtroende när hon visar upp sin figur på stranden.

Léa Michel
Den kurviga modellen Jocelyn Corona lyser upp sociala medier med sina foton på en solig puertoricansk strand och fångar essensen av kroppspositivitet. Denna mexikanska infödda i Guadalajara utstrålar självförtroende, vilket framgår av de entusiastiska reaktionerna från hennes följare som tycker att hon är "för vacker".

Ett viralt Instagram-inlägg

På sitt konto @jocelyncorona_ delar Jocelyn bilder i marinblått, där hon håller i en färgglad smoothie, med en puertoricansk flagga i bakgrunden och bildtexten "📍🇵🇷🫡✨" . Bilderna, tagna på en livlig strand, framhäver hennes figur mot en azurblå himmel och turkost hav. Bilderna visar en avslappnad pose: hennes hand skyddar ögonen från solen, hon sitter på en randig fåtölj, etc. Den övergripande effekten är en av glädje och autenticitet, vilket förstärker hennes budskap om egenmakt.

Jocelyn Corona, kurvig modeikon

Jocelyn, född den 22 december 1997, började sin modellkarriär 2016 och gick snabbt på catwalken för Chromat, Rebecca Minkoff och The Blonds. Hon representeras av Muse Management (NY), Women 360 (Paris) och Mad Models (Barcelona), och har poserat för Sports Illustrated Swimsuit, samarbetat med Fenty Beauty, Levi's och Savage X Fenty, samt prydt omslaget till ELLE Mexico. Jocelyn Corona hyllar kroppslig mångfald, inspirerad av sin mamma.

Beundrande reaktioner från fans

Kommentarerna strömmar in: "Så vackert!" , "Strandens drottning!" , "Ren inspiration!" Hennes inlägg genererar tusentals gilla-markeringar som hyllar hennes självförtroende och naturliga skönhet. Jocelyn förespråkar självacceptans och förvandlar varje framträdande till en vädjan om inkludering inom mode. Dessa bilder i en marinblå outfit fångar återigen perfekt hennes sommarvibe i Puerto Rico, mot en livfull strandbakgrund.

Kort sagt, Jocelyn Corona förkroppsligar briljant den kurviga rörelsen: i Puerto Rico utstrålar hon självförtroende genom att fullt ut omfamna sin figur, vilket får enhälligt beröm. Hennes resa, från Guadalajara till världens catwalks, bevisar att autentisk skönhet vinner hjärtan och omdefinierar standarder.

"Du skulle inte känna igen henne": kontrasten mellan modellens naturlighet och elegans är slående.

