"Hon ser ut som en hind": blicken från den här spanska modellen fascinerar internetanvändare

Modeller
Léa Michel
wolfiecindy / Instagram

Cindy Kimberly, en spansk modell med holländskt ursprung, delade nyligen en selfie på Instagram där hon visade upp ett mycket uttrycksfullt utseende, förstärkt av mjuk smink och förlängda ögonfransar.

En selfie som gör fansen vilda

Inom några timmar genererade fotot en flod av beundrande kommentarer, där fans beskrev henne som att ha "hindliknande ögon" och en "overklig skönhet", så mild och djup verkade hennes blick. Vissa internetanvändare tvekade inte att kalla bilden "magisk", eftersom ljuset, vinkeln och Cindys uttryck skapade en nästan drömlik atmosfär. Andra nämnde en likhet med hjältinnorna i animerade sagor, någonstans mellan verklighet och en förtrollad värld.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

En "modern hind"

Denna jämförelse med en hind härrör från hennes stora, lätt mandelformade ögon och fina drag, ofta förstärkta av smink inspirerat av hindögon-stilen, mycket populär på Instagram och TikTok. Denna stil, som betonar blickens oskuld och intensitet, verkar perfekt matcha den unga kvinnans estetik.

För många förkroppsligar Cindy den romantiska estetiken i sociala medier, en blandning av skenbar bräcklighet och självsäker sensualitet som fängslar miljontals följare. Hon lyckas förena naturlighet och sofistikering, vilket stärker hennes dragningskraft på en publik som söker autenticitet och visuell inspiration.

När en enkel selfie blir trendig

Med varje ny serie selfies fylls kommentarsfältet med beundrande meddelanden, smickrande djurjämförelser och komplimanger för hennes förmodat unika blick. På TikTok analyserar flera videor till och med hennes smink, hennes ansiktsuttryck och hur Cindy Kimberly använder ljus för att framhäva sina drag. Det finns gott om handledningar som uppmanar användare att återskapa den berömda looken med rådjursögon med hjälp av specifika skönhetstips.

Detta fantastiska foto bekräftar återigen hennes förmåga att lansera eller återlansera skönhetstrender, oavsett om det gäller ögonmakeup eller att posera framför kameran. Mer än bara en influencer har Cindy Kimberly etablerat sig som en modern musa, kapabel att förvandla en ögonblicksbild till ett verkligt viralt fenomen.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
