Denna plus size-modell klär ut sig till cowboy och skapar furore

Fabienne Ba.
Tabria Majors, en amerikansk plus size-modell med över 2 miljoner följare på Instagram, har blivit en inflytelserik figur inom kroppspositivitetsrörelsen. I flera år har hon använt Instagram för att visa att skönhet inte definieras av standardiserade storlekar och för att uppmuntra kvinnor att omfamna sina kroppar oavsett form.

En glittrande cowboylook

Nyligen delade Tabria Majors flera inlägg på sitt Instagramkonto där hon antydde att hon hade anammat en cowboy-look för Beyoncés konserter. Hon antydde sin närvaro vid olika turnédatum och skrev följande: "ATL Night 3 tar över!! Las Vegas är härnäst! Kommentera 'cowboy' för detaljer om passformen! "

Ett annat inlägg nämner "Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!" ("Cowboy Carter Houston var helt otrolig!"), en direkt referens till Beyoncés universum, åtföljd av många gilla-markeringar och kommentarer, vilket belyser entusiasmen i hennes community för detta stilval inspirerat av turnén.

Detta innehåll genererade starkt engagemang på sociala medier och lyfte fram Tabria Majors kreativa och inkluderande tillvägagångssätt, då hon inte är rädd för att leka med olika stilkoder utanför de vanliga modellstandarderna. Genom dessa cowboyinspirerade stilar förmedlar hon ett positivt budskap: oavsett kroppstyp kan alla anamma den här stilen, ha kul med mode, klä upp sig eller klä sig fritt som de vill – och det ser fantastiskt ut!

Påverkan på modestandarder

Oavsett om det är genom sina inkluderande kampanjer med välkända varumärken eller sina inlägg på sociala medier, bidrar Tabria Majors aktivt till att omdefiniera modelandskapet genom att visa upp stilar som är tillgängliga för kvinnor i alla storlekar. Hon har etablerat sig som en inspirerande figur som hyllar kroppslig mångfald och uppmuntrar till fri tillägnelse av trender, utan begränsningar eller restriktiva normer.

På Instagram delar hon regelbundet med sig av olika outfits, modeinspirationer och ögonblick från sitt personliga och professionella liv, vilket ger sin community en autentisk och ohämmad vision av stil. Genom detta breda stilspektrum – från glamorösa looks till mer avslappnade eller temainriktade outfits – visar hon att mode kan vara ett utrymme för uttryck, njutning och självförtroende, öppet för alla.

Genom att omfamna cowboy-estetiken som populariserades av Beyoncé bevisar Tabria Majors återigen att mode inte har några storleksbegränsningar eller strikta regler. Hennes framgång vilar inte bara på hennes utseende, utan också på det kraftfulla budskap hon förmedlar: alla har rätt att känna sig vackra, självsäkra och fria att leka med trender. Tabria fortsätter att inspirera miljontals och åstadkomma varaktiga attitydförändringar inom modebranschen.

Med sina generösa kurvor utstrålar denna australiska modell

