Ett armband för att styla din halsduk: det eleganta knepet som alla kommer att kopiera

Silhuetttips
Émilie Laurent
Under vintern är halsdukar ett stapelvara i många outfits. Denna accessoar, hur bekväm den än är, är inte alltid lätt att styla runt halsen. Ändå kan ett enkelt armband helt förvandla din halsduks utseende och ge den den elegans den saknar. Istället för att slarvigt kasta den över axeln eller hastigt knyta den under hakan, personifiera den med dina vackraste manschetter (eller gardinringar).

Ett armband på en halsduk för extra glamour.

Du virar den lite slumpmässigt runt huvudet, låter den hänga löst på vardera sidan av din kappa, eller knyter den hastigt när du har ont om tid. En halsduk är otroligt användbar i det här kyliga vädret, men du vet inte alltid hur du ska integrera den i dina kläder.

Du kanske tror att det inte finns någon instruktionsmanual för hur man bär en halsduk korrekt. Tänk om! Det finns otaliga praktiska handledningar online för att styla den smakfullt och ge den en sofistikerad look. På sociala medier visar halsduken sin fulla mångsidighet. Oändligt anpassningsbar, ett utmärkt verktyg för kreativitet och lämpar sig för alla stilövningar.

Vissa bär den som en mysig huva, medan andra nästan syr ihop ändarna med origami och knyter dem till en söt kawaii- knut . Halsduken är inte i sig sofistikerad, men du kan lyfta den med ett smycke du vanligtvis bär på handleden: ett manschettarmband. Hur? Trä helt enkelt armbandet genom halsduken och stoppa in ändarna inuti för att skapa en charmig korseffekt. Armbandet smälter sömlöst in i tyget och ger en touch av oväntad elegans till detta avslappnade plagg.

Tricket som ger en enkel stil

Halsduken är främst utformad för att skydda halsen och förstärka polotröjor mitt i vintern, inte för att hamna online tillsammans med hashtaggar. Den är funktionell innan den är snygg. Ändå, tack vare armbandet, får den närvaro och blir en prydnad i sig. Det är den lilla detaljen som gör hela skillnaden.

Var försiktig, det finns några moderegler att följa även här. Ta inte bara det första armbandet du hittar i din låda. Att uppnå sofistikering kräver sunt förnuft och logik. Du behöver ett strukturerat armband: ett armband, en manschett eller ett med organiska former för extra dimension. För en felfri look, se till att följa färgläran och välj komplementära toner. Om du till exempel bär en grön halsduk, välj ett armband i varma nyanser som taupe eller vinröd.

Andra alternativ med hjälp av tillgängliga resurser

Har du inget armband till hands, förutom det som din femåriga systerdotter gjorde av pasta? Alla problem har en lösning. Och inom mode är improvisation praktiskt taget en självklarhet. Istället för ett armband kan du använda gardinöglor. Visserligen är detta dekorativa tillbehör mindre elegant och mer minimalistiskt, men det gör jobbet alldeles utmärkt för att fästa din halsduk med stil.

Och för en elegant look till en budget kan du även plundra dina kökslådor och förvandla en servettring till ett ikoniskt accessoar. Det finns faktiskt några riktigt exklusiva designer, prydda med pärlemorpärlor eller lagerblad. Släpp lös din inre Jean Paul Gaultier.

Detta sofistikerade trick fungerar även med sjalar. Men eftersom tyget är tunnare och mindre klumpigt bör du byta ut armbandet mot en ring. Och återigen, beroende på smyckets stil kan du lyfta din look. En barockring på en prickig sidensjal skapar illusionen av en sofistikerad och dyr outfit .

Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
Det här sättet att bära en halsduk får dig att glömma alla andra

