Det här sättet att bära en halsduk får dig att glömma alla andra

Långt ifrån att vara ett enkelt praktiskt accessoar blir halsduken mittpunkten i en vinterlook så fort den knyts i en "balaklava". Detta sätt att bära den, som syns överallt på sociala medier, kombinerar maximal värme med en mycket couture-look.

"Balaklava-halsduken": tricket som förändrar allt

Idén: att förvandla en klassisk halsduk till en improviserad balaklava som täcker hals, nacke och toppen av huvudet. Istället för att ha på sig en mössa och halsduk i flera lager räcker det med ett enda accessoar för att svepa in hela överkroppen i en stickad kokong. Detta sätt att bära halsduk är inspirerat av både balaklavan, så trendig de senaste säsongerna, och huvudduken knuten i håret som Brigitte Bardot eller Audrey Hepburn, men i en mysigare och mer modern version.

Tricket kan göras på bara några få steg:

Vira halsduken en eller två gånger runt halsen, och låt den ena änden vara längre än den andra.

Lyft den längsta panelen mot baksidan av huvudet, som en huva, och för den sedan något framåt för att rama in ansiktet.

Resultatet: nacke, öron och toppen av huvudet skyddas, utan en "paket"-effekt eller en hatt som plattar ut håret. Halsdukens volym skapar ett fint fall runt ansiktet, perfekt över en strukturerad kappa.

Varför är det här sättet att bära halsduk så tilltalande?

Den här tekniken är populär eftersom den uppfyller alla krav:

Den håller dig verkligen varm genom att täcka alla områden som är känsliga för kyla (öron, hals, nacke).

Den är modulär: du kan sänka huvudpanelen som en enkel krage så fort du kommer in, utan att behöva ta av dig en extra hatt.

Visuellt ger "balaklava-halsduken" en omedelbar modetwist, särskilt med långa, tjocka halsdukar som skapar en kappeffekt runt axlarna.

Med balaklavahalsduken upphör halsduken att vara ett rent skydd mot kylan och blir en integrerad del av silhuetten. Den strukturerar överkroppen, ramar in ansiktet och ger en återupplevd "gammal Hollywood"-känsla, särskilt när den bärs med solglasögon och en välskräddad kappa. Tillräckligt för att förvandla varje utflykt i kylan till ett elegant ögonblick.