Dessa klädmaterial är att föredra för bättre värmebeständighet

När temperaturen stiger är den första instinkten ofta att ta fram så korta kläder som möjligt. Att hålla sig bekväm i höga temperaturer handlar dock främst om att välja rätt tyg. Vissa fibrer låter huden andas och transportera bort fukt mer effektivt, medan andra snabbt förvandlar en sommardag till en veritabel ugn.

Linne, det oumbärliga plagget för soliga dagar

Om det finns ett sommartyg som är ett av sommarens mest kända tyg, så är det linne. Det är naturligt andningsbart, främjar luftcirkulationen tack vare fibrernas struktur och absorberar fukt utan att ge den där obehagliga känslan av ett fuktigt tyg mot huden.

En annan fördel: den torkar snabbt och behåller en behaglig känsla av fräschör, även i en stekande sol. Tack vare sitt berömda skrynkliga utseende anses den nu vara en riktig modeaccessoar som ger karaktär åt sommarkläder.

Bomull, ja... men inte vilken sort som helst

Bomull är fortfarande ett säkert kort, förutsatt att du väljer rätt vävtyp. Tjocka tyger, som vissa jerseytyger, tenderar att hålla kvar värme och svett. Omvänt ger bomullsvoile, gasväv, lätt poplin eller seersucker bättre luftcirkulation. Seersucker utmärker sig särskilt för sin skrynkliga textur, vilket minskar kontakten mellan tyget och huden, vilket skapar en känsla av lätthet som är särskilt välkommen när temperaturen stiger.

Hampa, den stora comebacken för en naturlig fiber

Hampa, som fortfarande är relativt ovanlig i våra garderober, förtjänar din fulla uppmärksamhet. Resistent, andningsbart och mycket absorberande, delar den många egenskaper med linne. Med varje tvätt blir denna fiber ännu mjukare, samtidigt som den bibehåller utmärkt hållbarhet. Ett attraktivt val för dig som söker kläder som håller säsongerna igenom.

Cellulosafibrer, perfekta för böljande plagg

Viskos, lyocell och vissa fibrer som utvinns ur växtcellulosa är uppskattade för sin mjuka känsla och vackra fall. De absorberar fukt väl och erbjuder avsevärd komfort för klänningar, vida byxor eller skjortor avsedda för varmare dagar. De tar lite längre tid att torka än linne, men är fortfarande ett trevligt alternativ för att kombinera elegans och komfort.

Material som är för varma

Omvänt är vissa syntetfibrer mindre lämpade för höga temperaturer. Polyester, nylon och akryl, till exempel, tillåter inte luft att cirkulera ordentligt och behåller mer fukt. Resultatet: en förstärkt känsla av värme och lukter som utvecklas snabbare. Kläder med hög elastanhalt kan också förstärka denna effekt genom att sitta tätt mot kroppen och begränsa naturlig ventilation.

Snittet gör hela skillnaden

Även det finaste tyget förlorar en del av sina egenskaper om skärningen är för åtsittande. Löst sittande plagg skapar utrymme mellan huden och tyget, vilket främjar luftcirkulationen. Ljusare färger reflekterar också mer solljus än mörkare, medan lätta vävningar förstärker denna känsla av fräschör.

Välj naturliga, men också ansvarsfulla, material

I en tid då extrem värme och skogsbränder ökar, i Frankrike liksom på andra håll i Europa, måste även våra konsumtionsvanor förändras. Att välja kläder gjorda av naturfibrer eller från mer ansvarsfulla leveranskedjor är en gest som går utöver komfort.

När det är möjligt, välj certifierat linne, hampa eller bomull, producerade under förhållanden som respekterar miljön och de människor som odlar dem. Att investera i kvalitetsplagg, designade för att hålla flera somrar, är ofta mer fördelaktigt än att ständigt köpa billiga syntetkläder. Mer hållbart mode är också ett sätt att ta hand om planeten, djuren och naturresurserna.

Under perioder med intensiv värme är din bästa allierade för komfort inte nödvändigtvis mängden tyg, utan dess sammansättning. Innan du går till kassan, ta några sekunder för att läsa etiketten: den avslöjar ofta mycket mer än priset om ett plaggs förmåga att hålla dig bekväm hela sommaren.