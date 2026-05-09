Efter 50 års ålder gör dessa kriterier hela skillnaden när man väljer bekväma skor.

Efter 50 förändras våra fötter gradvis med oss. Det betyder inte att vi ska överge stilen eller bara använda "komfortskor". Du bär vad du vill, oavsett ålder, men det är sant att långa dagar på fötterna eller alltför stela skor kan bli mindre bekväma för dina fötter och leder med åren.

Varför komfort ibland blir viktigare med tiden

Experter har observerat att fotsmärta blir vanligare med åldern, särskilt bland kvinnor. En brittisk studie som genomfördes under tio år av universiteten i Southampton och Oxford visade att en betydande andel av deltagarna rapporterade fotsmärta efter 60 års ålder.

Med tiden kan foten vidgas något, förlora en del av sin naturliga dämpning, eller så kan fotvalvet plattas till. Som ett resultat kan vissa skor som en gång var bekväma plötsligt kännas för trånga eller obekväma. Det betyder inte att du behöver göra om din garderob, utan snarare lära dig att lyssna på din kropp och, vid behov, välja modeller som är bättre lämpade för din vardagliga komfort.

Rätt passform: detaljen som gör hela skillnaden

Bland de viktigaste kriterierna finns det som kallas "korrekt passform": med andra ord, en sko anpassad till fotens storlek och särskilt bredd. En vetenskaplig översikt publicerad 2024 i tidskriften MDPI påminner oss om att för smala skor kan bidra till smärta, friktion eller missbildningar som hallux valgus, även känd som hallux valgus.

Fotens framsida förtjänar därför särskild uppmärksamhet. Skor som ger tillräckligt med utrymme för tårna gör att foten kan röra sig mer naturligt och minskar tryckpunkter. Och nej, att välja en bredare sko betyder inte att man kompromissar med stilen. Idag erbjuder många märken snygga modeller designade för att ge mer utrymme och stöd.

Detaljerna som gör verklig skillnad

Stöd för hålfoten spelar också en viktig roll. En polsk studie utförd på personer i åldrarna 65 till 74 visade att upplevd komfort i hög grad berodde på stöd för hålfoten. Ibland kan en enkel ergonomisk innersula räcka för att förvandla ett par vanliga skor till en daglig nödvändighet.

Klackhöjden spelar också roll. Enligt den välkända Chingford-studien kan det vara förknippat med ökad ledvärk, särskilt i knäna, om man ofta bär klackar högre än 5 cm. Detta betyder inte att klackar ska förbjudas helt. Återigen handlar det om balans och personlig preferens. För längre dagliga dagar anses en liten klack på 2 till 3 cm ofta vara en bra kompromiss mellan stil och komfort. Slutligen kan sulans flexibilitet och de andningsbara materialen göra en stor skillnad under långa dagar.

Några enkla tips för att göra ett bättre val

Vissa vanor kan också bidra till att undvika obehagliga överraskningar.

Om du till exempel provar skor i slutet av dagen kan du ta hänsyn till den lätta naturliga svullnaden i fötterna.

Att gå runt i butiken i flera minuter med dem är också mycket mer avslöjande än att bara prova dem sittande.

Det kan också vara bra att mäta dina fötter då och då: skostorleken ändras ibland med åren.

Om smärtan återkommer regelbundet kan det vara en bra idé att konsultera en fotvårdsspecialist. En professionell person kan identifiera eventuella obalanser och rekommendera lämpliga lösningar, såsom specialanpassade ortoser.

I slutändan handlar det inte om att välja bekväma skor efter 50 om att passa in i en låda eller följa åldersrelaterade regler. Det handlar helt enkelt om att ge dina fötter det stöd de ibland behöver för att fortsätta röra sig, gå och njuta av dina dagar med lätthet.