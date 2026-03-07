Att knyta skosnörena på det här sättet är den nya trenden för 2026

Fabienne Ba.
I modevärlden kan detaljer ibland förvandla en vardaglig accessoar. På sociala medier drar ett särskilt sätt att snöra skor till sig alltmer uppmärksamhet. Tekniken går ut på att man skapar små rosetter mellan varje par öljetter, vilket skapar en dekorativ effekt längs hela skons längd.

En snörningsteknik som förvandlar sneakers

Till skillnad från traditionell snörning där snörena korsar varandra till en slutlig knut, innebär den här metoden att snörena knyts vid varje öljett. Mer specifikt knyts varje par motsatta öljetter i en liten rosett. Snöret sicksackar inte över hela skon; istället bildar det en serie öglor som dekorerar framsidan av skon.

Resultatet är en mycket visuell stil, ibland jämförd med band eller dekorativ snörning inspirerad av dansskor eller korsetter. Skosnörningsspecialister påpekar att det finns många tekniker för att modifiera utseendet på sneakers, vissa rent estetiska medan andra tjänar till att förbättra fotstödet.

Sociala medier, drivkraften bakom accessoartrender

Denna teknik väcker uppmärksamhet, särskilt eftersom sociala medier nu spelar en central roll i att sprida modetrender. Enligt en analys från Pew Research Center påverkar plattformar som Instagram och TikTok i allt högre grad hur klädtrender uppstår och sprids till allmänheten.

Enkla accessoarer – skosnören, smycken eller frisyrer – passar särskilt bra in i dessa virala trender eftersom de lätt kan replikeras. I detta sammanhang blir handledningar som demonstrerar originella snörningstekniker ofta mycket populära.

En lång tradition av kreativ snörning

Idén att anpassa sina skosnören är inte ny. Specialiserade guider listar dussintals olika metoder, allt från stegsnörning till schackbrädesnörning eller spindelnätssnörning. Vissa tekniker används inom specifika områden, såsom sport eller militären, för att förbättra stödet eller förhindra att skosnören lossnar.

Andra metoder fyller dock en i huvudsak estetisk funktion och möjliggör personalisering av sneakers eller finskor. Snörning med fluga i varje hål faller just inom denna kategori: det förvandlar ett funktionellt element till en visuell detalj.

En trend som spelar på personalisering

Populariteten för denna typ av snörning återspeglar också en bredare trend inom modernt mode: personalisering. Människor vill i allt högre grad anpassa sina kläder och accessoarer för att uttrycka sin personliga stil. Sneakers har i synnerhet blivit en testplats för modeentusiaster.

Att byta skosnören, ändra deras färg eller använda originella snörningstekniker gör att du kan förvandla ett par skor utan att behöva köpa ett nytt par. Flugsnörningen vid varje hål illustrerar hur en enkel detalj kan bli en trend på sociala medier.

Kort sagt, lätt att reproducera och visuellt originell, är denna stil (flugsnörning) en del av en lång tradition av kreativ snörning som låter dig anpassa dina skor. Som ofta är fallet inom mode är det ibland de enklaste detaljerna som drar till sig mest uppmärksamhet.

Denna "livfulla röda" färg som ses på Victoria Beckham kommer sannolikt att dominera säsongen.

