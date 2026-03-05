"Moorcore", trenden inspirerad av den här nya filmen som fängslar en ny generation

Film berättar inte bara historier; den inspirerar också våra garderober och inredningar. Med den senaste lanseringen av filmen "Wuthering Heights" tar en ny estetik redan över sociala medier. Dess namn: "moorcore", en romantisk och definitivt uppslukande trend.

En trend född i filmens värld

"Wuthering Heights" släpptes i februari och väckte omedelbart uppmärksamhet, både för sin skådespelare och sin slående visuella atmosfär. Med Margot Robbie och Jacob Elordi i huvudrollerna fördjupar filmen tittarna i ett vindpinat landskap, mellan dimmiga hedar och omslutande herrgårdar.

Det är just denna atmosfär som gav upphov till termen "moorcore". Ordet kombinerar "hed", som syftar på våtmarker typiska för norra England, och suffixet "-core", som ofta används för att namnge en specifik estetisk eller visuell värld. Resultatet: en stil som frammanar vild natur, intensiv romantik och en historisk fantasi.

En blandning av mörk romantik och historisk elegans

Moorcore-estetiken hämtar direkt inspiration från Yorkshires landskap, såväl som från den georgianska och viktorianska perioden. Den spelar på en atmosfär som är både dramatisk och poetisk, där rå natur möter en svunnen elegans. Färgpaletterna gynnar djupa, naturliga toner: jordbrun, mossgrön och skiffergrå. Till dessa nyanser läggs ibland mjukare nyanser som krämfärgad eller dammrosa, vilket mjukar upp den övergripande effekten.

Tyger spelar också en central roll. Tjock sammet, mörk spets, texturerad ull och delikat broderi skapar silhuetter rika på textur. På sociala medier delar vissa modehistoriker redan inspirationer som är typiska för denna estetik: långa, böljande klänningar, strukturerade kappor och vintageplagg fulla av karaktär.

I dekorationen uttrycks universum också lätt: mässingskronor, antika speglar, lätt blekta blommiga textilier eller föremål patinerade av tiden bidrar till att skapa denna dämpade atmosfär.

Charmen hos föremål som har en historia

Moorcores dragningskraft härrör delvis från dess anpassning till ett skifte i känslighet inom aktuella trender. Efter år som dominerats av minimalism och rena linjer söker många nu föremål som "har en själ". Moorcore-estetiken värdesätter föremål präglade av tid, deras "vackra ofullkomlighet" och de känslor de kan framkalla. Loppmarknader, secondhandbutiker och vintagebutiker har blivit idealiska platser att utforska och omfamna denna stil.

I interiörerna återspeglas detta i texturerade täcken, mörka trämöbler, bronsfärgade accessoarer och kristallhängen som sprider ett mjukt ljus. Varje element verkar berätta en historia.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Veronica Tucker the Label (@veronicatuckerthelabel)

En världsbild som talar till en hel generation

Utöver mode eller dekoration fungerar moorcore främst som ett komplett universum. Det frammanar ensamma landskap, passionerade berättelser och en djup koppling till naturen. På sociala medier möjliggör denna uppslukande estetik konstruktionen av en sammanhängande och kraftfull visuell värld. Den erbjuder också en form av eskapism: en värld där man kan uttrycka sig fritt, fira alla silhuetter och leka med texturer, volymer och lager på lager utan begränsningar.

Kort sagt, som så ofta är fallet, fungerar film som en kreativ katalysator. Med "Wuthering Heights" finner bilderna från de engelska hedarna sin väg in i samtida mode och inredning. Detta är ytterligare ett bevis på att bilderna som projiceras på skärmen fortsätter att påverka hur vi uttrycker vår stil och estetiska känsla.