Denna typiskt franska modegest som alla kopierar den här säsongen

Modetrender
Fabienne Ba.
amin naderloei/Pexels

Den eleganta knuten av en halsduk runt huvudet eller halsen, en parisisk ritual från sextiotalet, fängslar återigen streetstyle och sociala medier och utstrålar enkelt en raffinerad look. Internationella innehållsskapare släpper ett flertal handledningar för att hjälpa dig att bemästra denna ikoniska detalj inom fransk chic.

Bardot och Hermès arv

Brigitte Bardot populariserade sidenscarfen som knyts på huvudet, med sina lekfulla fransar och busiga putande läppar, medan Hermès har gjort den till en lyxig accessoar sedan 1937 med sina ikoniska sjalar. Denna modegest fångar essensen av fransk stil: graciös, tidlös och omedelbart igenkännbar.

Snygga vinteranpassningar

I kallare väder lindas halsduken runt halsen med ena änden som faller över huvudet likt en modern mössa, vilket ger värme och elegans. En annan klassiker: den lilla fyrkantiga halsduken som är lindad flera gånger och diskret knuten, inspirerad av 70-talets nyborgerliga stil för en touch av vardaglig sofistikering.

Explosion på TikTok och streetstyle

Handledningar för den "franska halsduken" sprider sig allt oftare, från sommar till mysig vinter, och demokratiserar denna kunskap bland en generation som längtar efter en elegant look. Från catwalks till parisiska förbipasserande överskrider denna virala detalj tidsåldrar och gränser och bekräftar inflytandet från franskt mod.

Mer än bara en accessoar har den franska knutna halsduken etablerat sig som ett sant stilspråk, subtilt och universellt. Den har överskridit årtionden utan att någonsin förlora sin dragningskraft och bevisar att elegans inte handlar om flyktiga trender utan om perfekta gester. Lätt att ta till sig och oändligt anpassningsbar, fortsätter denna ikoniska detalj att fängsla världen och påminner oss om att fransk chic ofta ligger i konsten att mindre är mer.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
