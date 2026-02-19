En handväska inspirerad av en kundvagn: det här märkets modesatsning är spännande

Medan modevärlden handlar om extravagans och överdriven fantasi, tar Lidl sig an de mest bisarra lädervaruskapelserna från catwalken. Inför London Fashion Week presenterade lågpriskedjan en ovanlig handväska som replikerar de fysiska egenskaperna hos sin ikoniska kundvagn.

En väska som redan väcker stor uppståndelse.

Efter baguettekassar prydda med bilden av bageriets stjärna och nätkassar designade för att rymma mer än bara frukt, kommer nu kundvagnskassen. Detta är Lidls senaste kreativa bedrift. Under London Fashion Week , ett evenemang känt för sina extravaganta designer, presenterade varumärket sin senaste stilkreation, som förvandlade ett universellt metalltillbehör till ett haute couture-stycke.

För att förverkliga detta djärva projekt samarbetade hon med designern Nik Bentel, som redan har visat upp sin gränslösa fantasi i modevärlden, genom att skapa en väska som liknar ett mixerbord och fästa pastapåsar på toppmodellernas axlar. Dessutom är det inte första gången varumärket och konstnären har samarbetat. Tillsammans innoverade de med en trompe-l'œil "croissantpåse", som gav illusionen av att bära ett bakverk över axeln. Allt kom i en "falsk förpackning" med den blå Lidl-logotypen.

Den här gången lämnar kundvagnen din handflata och slängs över din axel. Den här väskan, kallad "Trolley Bag", återuppfinner humoristiskt estetiken hos dessa otympliga kundvagnar och erbjuder en "kompakt" version. Den här kundvagnen, som vi smyger oss fram genom gångarna och fyller med matvaror, har bara tillräckligt med plats för en telefon och några skönhetsprodukter. Kedjan som förbinder vagnarna blir en rem, medan handtaget, tryckt med butikens färger, fungerar som ett bärhandtag. Detaljen som gör hela skillnaden? Poletten, som påminner om en berlock. Det är både ett milt hån mot modevärlden och en udda hyllning till en kultaccessoar.

När stormarknadens värld möter mode

Vid första anblicken verkar denna Lidl-väska i kundvagnsstil ganska trivial, till och med rentav löjlig. Det är en smart satir över dagens mode, som har gjort absurditet till sitt språk och njuter av politiskt inkorrekt stil. Ändå resonerar denna väska, hur bisarr den än må vara, med maximalistiska trender. Frukt och grönsaker från marknadsstånden tar plats på klädsömmarna och ger garderoberna en livfull explosion, medan fashionistas fångar dagens outfit mellan två flingpaket.

"Just-ut-ur-butiken"-looken är förvånansvärt trendig. Den populära hashtaggen "grocery girl aesthetic" är ett bevis på detta. Och nu bunkrar it-girls upp kläder medan de handlar mat. Dessutom är Lidl-logotypen inte längre ett tecken på en blygsam livsstil utan en symbol för stil. Det är en signatur som bärs med lika mycket stolthet som ett lyxmärke.

Lidl, det nya kodnamnet för trendiga människor

Från trefärgade träningsoveraller till färgglada jultröjor och väskor med Lidl-logotypen, varje gång en ny Lidl-vara släpps blir den omedelbart en kultklassiker eller ett samlarobjekt. Dessa moderiktiga plagg kompletterar enkelt även de mest sofistikerade lookerna och bärs som haute couture-kreationer.

Detta är den gemensamma nämnaren för självutnämnda stylister och smakfantaster. Den verkliga hemligheten bakom denna trend? "insider"-effekten. På Instagram och TikTok förvandlar livsstilsinfluencers varje Lidl-fynd till ett måste. Kort sagt, att bära Lidl handlar inte längre om att erkänna en snäv budget, utan om att visa upp en smart, urban och okonventionell stil.

Med denna slående originella kundvagnskasse bekräftar Lidl sin status som ett "coolt" varumärke. Kommer den att lyckas lämna sitt plexiglasskydd och parkera sig i våra garderober? Frågan är fortfarande öppen.