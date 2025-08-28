Du dimanche chill à la fashion week : le sweat devient la pièce la plus cool de la rentrée

C’est une pièce dans laquelle il fait bon se lover pendant les soirées pluvieuses et les jours décontractés. Avec sa texture molletonnée et ses coutures larges, c’est plus qu’un vêtement, c’est un cocon. Si auparavant, le sweat était plus un vêtement d’intérieur porté comme un pyjama, aujourd’hui il gagne en noblesse et quitte le canapé pour se hisser sur le catwalk. S’il ne fallait citer qu’une pièce pour la rentrer, ce serait cet habit tout confort.

Du canapé au catwalk : la revanche du sweat

Il est à notre penderie ce que le fondant au chocolat est à la gastronomie. Régressif, douillet, accueillant : le sweat possède toutes les qualités attendues d’un vêtement. On s’y précipite lorsque la météo vire au gris et on le sort pour les balades dominicales à la fraîche. C’est l’habit doudou par excellence, la pièce mode la plus tendre et la plus indulgente avec notre corps.

Or, pendant longtemps, le sweat était un vêtement de maison et franchissait rarement les portes du salon. Arboré essentiellement le week-end pour des sessions « Netflix and chill » et des virées expéditives en forêt, le sweat remplissait surtout des silhouettes piquées par la flemme. Pas question de le porter au travail, à moins d’y faire dépasser un col de chemise. Ni même de l’envisager aux côtés d’une jupe plissée ou par-dessus une robe satinée.

Pourtant, le sweat s’impose au cœur des looks de toutes les « cool girls », de Gigi Hadid à Rita Ora. Il se pare de rubans poudrés, de cols zippés, d’inscriptions tantôt décomplexées, tantôt engagées, de logos pailletés. Il ne se mêle plus seulement à des leggings siglés et à des joggings usés. Le sweat surpasse les frontières du sportswear pour se mêler à des sacs Chanel, des escarpins vernis et des jupes en cuir. C’est l’objet de toutes les convoitises.

Un basique qui parle à tout le monde

À col rond ou à capuche, en version cropped ou oversize, en teinte pastel ou dans des tons d’automne, le sweat est une pièce versatile qui nous accorde la douceur d’un plaid et un style un brin rebelle. Universel et intemporel, le bien nommé hoodie reste fermement accroché au cintre et au corps. Au-delà de nous couvrir d’amour dès qu’il prend contact avec notre peau, il est doté d’une grande capacité d’adaptation.

Ce haut amélioré que certaines réservent à l’après-sport et que d’autres associent inlassablement au combo jean-basket a bien plus à prouver sur les silhouettes. Porté comme une robe avec un micro short en dessous à la manière de Rihanna ou associé à une blouse romantique dont les broderies jaillissent des manches. Le sweat s’écrit avec un S majuscule dans les tenues décontractées et soutenues.

Ces modèles que toutes les it-girls s’arrachent

Le sweat est indéniablement la pièce forte de la rentrée. Sauf que cette saison, le hoodie ne cherche plus la simplicité. Il se décline dans des designs plus affirmés. Oubliez les modèles rescapés des années 2000 avec un « SWAG » tout en strass incrusté dans le buste. Délaissez également l’alternative « r’n b » du début de siècle. Cette année, les sweats revendiquent plus de caractère.

Les sweats pastel

Rose poudré, lilas, vert menthe ou encore bleu ciel : ces couleurs douces sont de véritables vitamines visuelles. Elles donnent instantanément un effet lumineux au teint, même quand on n’a pas eu beaucoup de soleil. Le gros avantage ? Elles s’associent facilement avec des jeans clairs, des jupes satinées ou encore des pantalons blancs pour un look d’été indien prolongé.

Le style baseball

Directement inspiré de l’univers college US, le sweat baseball revient sur le devant de la scène. Avec ses manches raglan contrastées et ses logos façon campus, il mixe sport et nostalgie dans un combo irrésistible. En 2025, on le porte moins en mode étudiant et davantage comme une pièce mode assumée : jupe plissée et bottes hautes pour un look preppy chic, ou pantalon cargo et sneakers pour une allure plus street.

Les imprimés minimalistes

Oubliez les gros logos criards : place aux sweats avec des détails subtils. Un petit motif géométrique, une citation discrète brodée sur le côté, un logo ton sur ton, des coquillages en relief ou des fleurs imprimés avec délicatesse… Ces motifs minimalistes séduisent par leur élégance sobre. Ils ajoutent une touche mode tout en gardant la polyvalence d’une pièce facile à porter au quotidien. Résultat : on peut le glisser sous un blazer pour aller au bureau, ou le combiner à une jupe longue fluide pour un style effortless chic.

La coupe oversize

Son secret ? Elle flatte toutes les morphologies grâce à son côté enveloppant et décontracté. En 2025, on le porte avec un short cycliste pour un look sporty glam, ou par-dessus une mini-robe satinée pour casser les codes. Le sweat oversize est aussi parfait pour créer un effet « cocooning fashion » : confortable, mais jamais négligé. En clair, c’est la pièce qui dit à la fois « je me détends » et « je maîtrise mon style ».

Si pour le moment, le sweat se noue surtout autour du cou et revient sur les épaules seulement une fois la nuit tombée, il ne tardera pas à envahir les dressings. On a trouvé la nouvelle obsession mode de la rentrée.