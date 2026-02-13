Gör frackkappan en stor comeback tack vare serien "Bridgerton"?

Länge begränsad till tidstypiska romaner och historiska epos, verkade kappan tillhöra det förflutna. Ändå, sedan succén med "Bridgerton"-serien, har denna långa, strukturerade kappa återuppstått i samtida kollektioner. Bara en effekt av serien eller en genuin moderenässans?

"Bridgerton", en accelerator av chic nostalgi

Serien "Bridgerton", en adapterad version av romanerna av Julia Quinn, har streamats på Netflix sedan 2020 och etablerat en flamboyant, romantisk och självsäker Regency-estetik. Även om klänningar med empiremidja och korsetterade silhuetter blev en omedelbar succé, gjorde även herrkostymerna ett bestående intryck.

Bland dem utmärkte sig frack-coaten. En lång, åtsittande kappa med strukturerade axlar, djupa färger och ibland ett subtilt släp: detta plagg förkroppsligar en teatralisk och kontrollerad elegans. På skärmen betonar den närvaron av karaktärer (både män och kvinnor) och strukturerar silhuetten med självförtroende. Som ett resultat är frack-coaten, som en gång ansågs vara föråldrad, tillbaka på moderadarn.

Ett rum präglat av historia

Kjolen dök upp i slutet av 1700-talet. Dess namn tros komma från engelskans "riding coat", en kappa som ursprungligen var avsedd för ridning. Den antogs snabbt av den europeiska aristokratin och blev ett sofistikerat urbant plagg, en symbol för social distinktion.

På 1800-talet etablerade den sig som en hörnsten inom formell herrmode: en skräddarsydd skärning, elegant längd och oklanderlig struktur. Sedan, under hela 1900-talet, försvann den gradvis in i glömska och gav vika för kortare, mer praktiska rockar. Den lever dock fortfarande levande i den kollektiva fantasin och förekommer i romantisk litteratur och periodfilmer.

Idag är dess återkomst inte bara en historisk kopia. Det är en nytolkning, friare, mer inkluderande (könsneutral) och framför allt mer anpassad till din vardag.

Från catwalken till gatan: en nytänkt kappa i klänning

Långt innan den trend som "Bridgerton" utlöste hade flera designers redan utforskat historiska referenser. Dior erbjöd moderniserade versioner, lekte med material och volymer. På Louis Vuitton, under ledning av Nicolas Ghesquière, påminde redan vissa silhuetter om klänningar, i kombination med mer urbana plagg som sneakers eller shorts.

John Galliano, en anhängare av teatralisk klädsel, har också utforskat denna estetik genom sina kollektioner. När det gäller Ralph Lauren erbjöd märket en broderad denimversion redan 2006, ett bevis på att kappan följer cykler.

Idag är den kortare, mer ostrukturerad och finns i lätt ull, denim och till och med färgglada versioner. Den lämnar den strikt maskulina garderoben för att omfamna alla silhuetter. Och det är där dess styrka ligger: den strukturerar utan att begränsa, den hävdar utan att begränsa.

Romantiken, 2026 års version

Återkomsten av klänningen är en del av en bredare trend: en smak för en återupplivad romantik, ofta beskriven som "poetcore". Blusar med rosettformade kragar, puffärmar, broderade linnen ... modet omtolkar 1800-talet med en modern twist. I detta sammanhang blir klänningen ett viktigt plagg. Den berättar en historia. Den ger karaktär till din outfit. Den framhäver din hållning, framhäver dina axlar och definierar din midja om du så önskar. Oavsett din kroppstyp kan denna strukturerade skärning framhäva dina naturliga linjer och stärka din närvaro.

Hur kan man anamma den utan en tidstypisk dräkt?

Även om en kappa med klänning kan verka imponerande, integreras den enkelt i en modern garderob. För en självsäkert avslappnad look, bär den öppen över smala jeans och en enkel t-shirt. Den ger direkt stil. Till en böljande klänning eller midikjol skapar den en elegant kontrast mellan struktur och rörelse. Med skärpet framhäver den midjan och smickrar din figur med självförtroende.

På kontoret kan den ersätta en klassisk kavaj. Tillsammans med högmidjade byxor och en strukturerad blus moderniserar den en professionell look samtidigt som den förblir bekväm. Tanken är inte att klä upp sig, utan att lägga till ett iögonfallande plagg som uttrycker din personlighet.

I slutändan är tv-seriernas inflytande på mode obestridligt. "Bridgerton" återupplivade utan tvekan intresset för kappan, men det är inte ensamt. I flera säsonger nu har modebranschen utforskat arkiven för att bättre återuppfinna nutiden. I ett landskap som domineras av minimalism erbjuder kappan ett strukturerat, berättande och kraftfullt alternativ. Ett elegant sätt att fånga uppmärksamheten, med självförtroende och stil.