Rosa är inte längre bara för kvinnor: "maskulint" mode bryter mot reglerna

Rosa, som länge varit förpassat till kategorin "feminin färg", gör nu sitt avtryck i herrarnas garderober. Puderrosa, laxrosa, hallonrosa eller till och med fuchsia: det finns i oändliga nyanser och bärs med självförtroende. Och tänk om den verkliga trenden i slutändan helt enkelt är att klä sig hur man vill?

Pink har aldrig haft ett kön.

"Rosa för kvinnor", "blått för män": denna association känns bekant, nästan uppenbar. Ändå är den varken universell eller tidlös. I början av 1900-talet rådde vissa amerikanska publikationer pojkar att bära rosa, som ansågs vara en "ljusare och mer passande färg" för sin garderob, medan blått ibland förknippades med större delikatess.

Den berömda duon rosa-feminin, blå-maskulin etablerades huvudsakligen gradvis under 1940- och 1950-talen. Ett enkelt bevis på att färger inte har något inneboende genus: det är samhällen som tillskriver dem betydelser, och dessa betydelser kan utvecklas.

Faktum är att innan västerländskt herrmode blev mycket mer diskret från slutet av 1700-talet och framåt, bar män i överklassen gärna färgglada, broderade och rikt dekorerade kläder. Rosa kunde då frammana elegans, förfining eller till och med social status.

Från puderrosa till fuchsia: det finns en stil för alla.

Idag behöver rosa inte längre vara provocerande för att hitta sin plats i en "maskulin" garderob. Det integreras helt enkelt i en garderob som i allt högre grad omfamnar färg och olika stilar. Herrkollektionerna vår/sommar 2026 bekräftade detta återigen med många mjuka, omättade nyanser: laxrosa, amarantrosa, "Himalayasalt"-rosa… Nyanser som är lätta att anamma, även om du aldrig har vågat ta steget.

För ett första försök, välj puderrosa, dusty rose, rosewood eller laxrosa. Dessa nyanser passar mycket bra ihop med klassiska färger som ecru, grå, brun, khaki eller marinblå.

En ljusrosa t-shirt med råa jeans? Enkelt och effektivt.

En pastellskjorta under en beige eller marinblå kavaj? Elegant utan att vara instängd.

En hallonfärgad tröja med chokladfärgade byxor? Du får en djärvare silhuett, men ändå enkel att bära.

Och om du föredrar iögonfallande stilar finns det inget som hindrar dig från att välja knallrosa. Ett par sneakers, en keps, några strumpor eller en halsduk är allt som behövs för att ge en mer neutral outfit en färgklick.

"Herrmodet" kan äntligen andas

Den kanske mest intressanta aspekten av denna utveckling är inte återkomsten av rosa, utan den frihet som följer med det. Att bära rosa säger ingenting om din personlighet, din identitet eller din maskulinitet. En färg är en färg: du kanske helt enkelt gillar den.

Viss forskning undersöker hur kläder kan påverka vår uppfattning om könsroller. En studie som genomförts i Japan tyder på att fler män som bär rosa kan bidra till att minska vissa traditionella kopplingar mellan färger och maskulina eller feminina stereotyper. Mode har således verklig makt: kraften att göra normer mindre rigida, helt enkelt genom att visa att det finns otaliga sätt att klä sig.

Sluta med påbuden: bär det som passar dig

Den goda nyheten är att det inte finns några regler som föreskriver att män måste bära blått, svart eller grått, precis som det inte finns några obligatoriska färger för kvinnor. Gillar du rosa? Bär det. Föredrar du grönt, gult, lila eller mönster? Kör på. Älskar du svart från topp till tå? Det är också helt okej.

Mode har inget genus. Det är ett utrymme för uttryck, kreativitet och frihet. Det behöver inte anpassa sig till stereotyper, påbud, normer eller dikteringar som påstår sig bestämma vad du ska bära.

Rosa behöver inte "erövra" herrkläder; det fanns redan där. Dess ökade synlighet är främst en påminnelse om en välkommen sanning: din garderob är din. Så oavsett om det är en rosa kostym, en laxrosa skjorta, en dammrosa tröja eller en fuchsiafärgad accessoar, välj helt enkelt vad du gillar, vad som smickrar dig och vad som får dig att må bra. I slutändan är den bästa klädkoden din egen.