Dessa kläder, som en gång ansågs vara "osmickrande", kommer att bli trendiga plagg i slutet av 2026.

I åratal har modet sagt åt oss vad vi ska undvika för att "framhäva vår figur". "För baggy", "för långt", "för täckande": vissa plagg har haft dåligt rykte. Höst/vinter 2026/2027 tar de revansch och etablerar sig som nyckeltrender.

Den långa stickade kjolen kommer ut ur garderoben

Länge förknippad med inomhuskomfort eller anklagad för att tynga ner silhuetten, har den långa stickade kjolen genomgått en fullständig förvandling. Den här säsongen har den till och med blivit ett viktigt plagg i garderoben. Den dyker upp i ribbade, grafiska eller fiskbensmönster, ofta i kombination med knähöga stövlar och matchande plagg. Dess naturligt kraftiga fall ger den en vacker form och skapar en strukturerad look utan att silhuetten behöver stelnas upp.

Resultatet? Ett varmt, bekvämt och elegant plagg som låter dig skapa en outfit som är både mysig och självsäker. Ett bevis på att det som en gång ansågs vara "för mycket" i slutändan kan bli precis det som ger en outfit dess karaktär.

Den överdimensionerade kappan omfamnar sin volym

Det fanns en tid då kappor var tvungna att följa kroppens konturer eller riskera att överväldiga silhuetten. År 2026 verkar denna regel (äntligen) ha pensionerats. Överdimensionerade kappor är på modet, tillverkade av varma material som ull, med generösa volymer och lättbärade färger: kamel, jordnära toner eller djupa nyanser. Här är målet inte längre att definiera kroppen genom kläder, utan att leka med proportioner.

Och det är just det som gör den här trenden så tilltalande: en löst sittande kappa kan skapa en sofistikerad, modern och exceptionellt bekväm look. Du kan svepa in dig i den utan att känna att du måste välja mellan komfort och stil.

Tröjklänningen är både snygg och bekväm.

Tröjklänningen, som en gång kritiserades för att vara "för formlös", gör nu comeback. Och den behöver uppenbarligen inte längre be om ursäkt för att den är bekväm. I ribbstickad eller kabelstickad stickning kan den bäras ensam som en komplett outfit, med ett tunt skärp för att framhäva midjan och knähöga stövlar för att ge struktur åt looken.

Trenden berättar en ganska uppmuntrande historia: komfort anses inte längre nödvändigtvis vara stilens fiende. En outfit kan vara mjuk, praktisk, varm och väldigt snygg på samma gång.

Lagerpåläggning bryter mot de gamla reglerna

Att bära kläder i lager som en gång verkade oförenliga? Det är just en av säsongens mest tilltalande idéer. Ett tunt plagg över en stickad plagg, en jacka i kombination med en kjol, medvetet blandade tyger och stilar: lager-på-lager-klädsel år 2026 behöver inte vara perfekt koordinerad för att fungera. Tvärtom, dess charm kommer ibland från den oväntade touchen.

Det som kanske ansågs vara en "smakbrist" blir ett genuint stilistiskt val. Blandningen möjliggör lek med texturer, volymer och kombinationer, samtidigt som plagget enkelt anpassas till olika temperaturer.

Tänk om "smickrande" inte längre var rätt kriterium?

Dessa fyra trender har en sak gemensamt: de avfärdades länge eftersom de anklagades för att inte vara tillräckligt smickrande. Men vad betyder egentligen denna berömda "smickrande"? Ofta användes termen för att beskriva kläder som var avsedda att "smalna", "förlänga", "strukturera" eller "korrigera" vissa delar av kroppen. En mycket restriktiv syn på kläder, som kunde ge intrycket av att man ständigt var tvungen att "optimera sitt utseende".

Idag verkar kläder (äntligen) uppskattas mer för vad de tillåter: att röra sig fritt, att må bra, att hålla sig varm, att uttrycka sin personlighet eller helt enkelt att bära något vi gillar.

Trender kommer och går, men din stil består.

Var försiktig så att du inte gör den här förändringen till en ny regel. Trender kommer och går, försvinner och återkommer ibland några år senare med ett nytt märke. Och framför allt är du absolut inte skyldig att följa trenden. Gillar du en lång stickad kjol? Använd den. Tilltalar inte en tröjklänning dig alls? Inga problem. Det som en tidning, en catwalk eller sociala medier presenterar som "trendigt" är aldrig tänkt att bli obligatoriskt. På samma sätt kan ett plagg som förklarats "omodernt" fortfarande mycket väl tilltala dig. Din stil behöver inte vara synkroniserad med modekalendern för att vara legitim.

Den verkliga trenden? Bär det som speglar vem du är.

Slutet av 2026 visar slutligen att flera silhuetter kan samexistera utan att någon av dem presenteras som "rätt sätt att klä sig". Kanske är detta den mest intressanta förändringen: att utöka möjligheterna snarare än att ersätta en lista med förbud med en ny lista med "trender att följa".

Kläder är ju trots allt också till för att få dig att må bra. Och om det plagg som en gång beskrevs som "osmickrande" är just det du känner dig som bäst i, är det förmodligen en utmärkt anledning att bära det.