Denna sommarmodetrend fungerar även mitt i vintern (och vi älskar twisten)

Länge förknippad med milda temperaturer och semesterstilar, genomgår halsduken nu en mycket önskvärd förvandling. Borta är den enkla fyrkanten som knyts runt halsen eller i håret: nu är den knuten med ett bälte i midjan och förvandlar omedelbart dina vinterkläder. Denna stilistiska gest, både enkla och självsäkra, bevisar att en accessoar kan överbrygga årstider utan att förlora sin dragningskraft – snarare tvärtom.

Från catwalks till trottoarer sätter huvudduken sina avtryck.

Det var på catwalken som idén tog fart. Under en hyllad Métiers d'art-visning återuppfann ett stort parisiskt modehus (Chanel) halsduken genom att använda den som ett bälte, vilket framhävde avsiktligt minimalistiska silhuetter. Resultatet: textur, karaktär och en enkel elegans som drar blickarna till sig.

Kort därefter lämnade denna inspiration catwalken och gick in i verkligheten, bland annat på den irländska skådespelerskan och sångerskan Jessie Buckley vid ett evenemang i Paris. Tillsammans med mörka byxor och pumps med tryck blev halsduken ett uttalande, det som fångar ljuset och framhäver en självsäker look.

En tillgänglig och stärkande modegest

Det som omedelbart tilltalar är hur enkelt det är att anamma den här trenden. Välj helt enkelt en generöst stor halsduk i siden, ull eller kashmir, vik den till en triangel och vira den sedan runt höfterna eller midjan innan du knyter den fint i sidan. På några sekunder får jeans och en enkel topp en helt ny dimension. Halsduken strukturerar silhuetten utan att strama åt den, följer varsamt kurvorna och framhäver kroppen som den är, utan konstigheter.

På vintern blir effekten ännu mer intressant. Över en löst sittande tröja skapar den en smickrande kontrast mellan volym och en definierad silhuett. Över en lång kappa tillför den en touch av färg och rörelse som livar upp även de mest diskreta outfits. Det är en detalj som drar ögat precis dit du vill.

En tidlös twist som spänner över året

Medan detta sätt att bära halsduk exploderade i popularitet förra sommaren tack vare flera inflytelserika personer, är vinterversionen lika slående. Medan varmare väder föredrog lätta tyger, kräver den kallare årstiden tätare, mer omslutande material.

Anledningen till att halsduken med skärp är så tilltalande är att den uppfyller alla krav. Den är praktisk, lätt att bära, smickrande och oändligt mångsidig. Du kan leka med tryck, färger och texturer, beroende på humör och stil. Blommigt under en neutral kappa, en vibrerande röd mot djupt grått, eller grafiskt för att ge liv åt en minimalistisk look, den blir en sann målarduk för personligt uttryck.

Genom att återanvända denna sommaraccessoar påminner modet oss om en viktig sanning: stil har ingen fast säsong. Den byggs genom inspiration, experiment och små vändningar som gör hela skillnaden.