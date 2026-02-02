Adidas kläder är en succé på sociala medier i Kina.

I Asien har Adidas kläder inte samma utseende som de vi hittar i våra butikshyllor. De har märkets ikoniska tre ränder, men de erbjuder ett betydande mervärde. Mer sofistikerade än de vardagliga träningsoveraller vi bär på våra lediga dagar, ger de en unik elegans till silhuetten. Delvis sportkläder, delvis eleganta, blandar de tradition och modernitet mot en bakgrund av livfulla färger. Och den goda nyheten är: dessa distinkta Adidas-plagg kommer snart att korsa kontinentens gränser.

Den kinesiskinspirerade jackan som alla trånar efter

Medan Adidas från början fokuserade på att designa bekväma och funktionella kläder, lägger märket nu stor vikt vid estetik och ser till att varje plagg har en viral attraktionskraft. Och det fungerar! Joggingbyxor blir lösare vid anklarna och öppnar sig till och med vid vaderna, vilket gör dem lämpliga för både stadskläder och avkoppling i soffan, ungefär som böljande byxor. Träningsjackor experimenterar med en touch av fantasi, imiterar skjortkragar eller anammar förfinade koder. Men i Asien är Adidas-plagg otroligt eleganta och överträffar allt våra kroppar någonsin har upplevt.

Där är Adidas-jackor inte de vardagliga plagg man bär på morgonjoggingturen eller söndagspromenaden. De är stilikoner, statement-plagg och magneter för beröm. De integreras sömlöst i vardagsgarderoben och ger direkt en touch av exklusiv sofistikering. På sociala medier är denna jacka, känd som Track Top Chinese, föremål för varje fashionista. Det är ett slående visuellt uttalande som utstrålar elegans där andra jackor tenderar att tona ner det.

På gatorna i Tokyo och över hela Asien är denna jacka hjärtat i de mest avancerade lookerna. Designad specifikt för det kinesiska nyåret 2025 och avtäckt på Shanghai Fashion Week , ståtar den med oöverträffade detaljer, aldrig tidigare skådade på tekniska tyger. Dess unika touch? Den härmar Tangdynastins traditionella estetik. Hög krage, knäppning med knytband, rak skärning ... allt presenterat i livfulla färger. Det var allt som krävdes för att väcka en frenesi.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

Hur den här jackan blev "modets heliga graal"

Denna jacka, som har erövrat världen, är den kollektiva symbolen för "coola tjejer", den gemensamma nämnaren för alla trendiga tjejer, de vi fäster på våra Instagram-flöden. Online, förvandlad till en 2.0-catwalk, smälter den kinesiska träningstoppen sömlöst samman med sandfärgade bermudashorts, skolflickkjolar , cargobyxor eller till och med utsvängda jeans. Ett kameleontplagg par excellence, och mindre förknippat med "sport", uppmuntrar den självuttryck.

Den överträffar lätt streetwear och passar alla möjliga klädstilar. Oavsett om den är i denim eller mocka, gul, vinröd eller khaki, är denna omarbetade jacka olik alla andra. Och det är precis det som tilltalar onlineshoppare. Vi vet att brist säljer. Denna jacka, från en begränsad upplaga och redan föremål för otaliga auktioner, är ett exceptionellt plagg, och det kräver en del ansträngning att skaffa den. Och vi pratar inte om de som sticker ut i gångarna. Att den är "oåtkomlig" gör den bara mer åtråvärd.

En annan förklaring till dess framgång: den bär Adidas-logotypen, men den förkroppsligar också ett helt lands identitet i sina sömmar. Och medan förtrogenhet är betryggande, förenar nyheten. Denna blandning av gatukultur och kinesisk estetisk tradition lämnar ingen oberörd.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av Pre-oder Korea⋆.𐙚˚พรีออเดอร์🇰🇷🇨🇳 (@picka.jane_)

Finns redan i vissa butiker i Frankrike

Det är ingen idé att genomsöka hyllorna i din favorit Adidas-butik; du kommer oundvikligen att gå därifrån tomhänt om du bor utanför Asien. Den här jackan, som inte behövde någon marknadsföringskampanj för att dra till sig uppmärksamhet, har anpassats till djurens pälsklingar, men den har ännu inte korsat den asiatiska gränsen. Dömda att beundra den på avstånd och bara röra vid den med ögonen, kommer franska internetanvändare snart att kunna uppleva Adidas Track Top kinesiskt på nära håll.

Det tyska märket har beslutat att sälja denna unika jacka i tre parisiska butiker: på Champs-Élysées, i Marais och nära Opéra. Track Top Chinese-jackan, offer för sin egen framgång, är redan slutsåld på märkets officiella webbplats. Och den kommer inte att stanna kvar i hyllorna i dessa franska butiker länge.

Den kinesiska träningstoppen, ett eftertraktat modeplagg, riskerar att förlora sitt värde lika snabbt som den blir allestädes närvarande. Den exemplifierar dock en alltmer sofistikerad sporttrend som suddar ut gränserna mellan formellt och vardagligt klädsel.