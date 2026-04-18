Stora glasögon inspirerade av 2000-talet är tillbaka på modet

Modetrender
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

XXL-glasögon, med sina breda bågar, självsäkra former och mycket visuella utseende, gör en stark comeback i modet 2026. I motsats till tidigare års minimalistiska diskretion antar XXL-silhuetter en stark, nästan ikonisk närvaro i ansiktet, vilket påminner om stjärnlooken från 2000-talet.

En nytolkning av 2000-talets stilar

De nuvarande XXL-bågarna fångar perfekt 2000-talets anda: imponerande storlek, färgblock, gradienter, tonade glas, till och med en "cat eye"-effekt eller djärvt runda plastbågar. De stilar som prydde tidskriftsomslagen då återupptas nu med lättare material, subtila moderna detaljer och mer varierade färger, som anpassar sig till en bredare estetik, men som fortfarande är starkt influerad av popkulturen.

Ett mycket slående accessoar i ansiktet

Det som gör överdimensionerade glasögon speciella är att de omedelbart definierar ett nytt område i ansiktet, ramar in ögonen och ibland till och med framhäver ögonbrynen, kindbenen eller käklinjen. Detta tilltalar de med en djärv stilkänsla som letar efter en accessoar som kan ersätta den karaktäristiska looken i deras outfit, utan att själva outfiten nödvändigtvis behöver vara extravagant.

En trend driven av sociala medier

Sociala medier förstärker denna trend ytterligare, med stilar där överdimensionerade glasögon blir nästan mer minnesvärda än själva kläderna: på scen, på festivaler eller under modefotograferingar är silhuetten med stora glasögon omedelbart igenkännbar och kopieras ofta av fans. Glasögonmärken erbjuder nu modeller inspirerade av klassiska designer, ibland i retroutgåvor, men med "moderna" färger, finishar eller detaljer som gör dem lämpliga för både vardagsbruk och kvällskläder.

Överdimensionerade glasögon signalerar således en trend mot djärvhet, där man väljer att sticka ut snarare än att smälta in i mängden. Oavsett om de används för solglasögon, korrigerande linser eller helt enkelt som ett stiluttryck, förkroppsligar den överdimensionerade bågen en reaktion mot tyst minimalism: mer volym, mer geometri, mer närvaro och alltid en blinkning till 2000-talet, nu kopplat till dagens kultur.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Den här skotrenden, som sågs på Gigi Hadid, kan komma att dominera våren 2026.

