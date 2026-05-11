Baddräkter: Detta retrotryck kan bli sommarens stora favorit 2026

Varje sommar har sin beskärda del av badklädstrender, men vissa lyckas hålla sig kvar mer än väntat. Inför sommaren 2026 verkar ett retromönster redan ta ledningen i kollektionerna: prickmönstret . Det finns på bikinis, baddräkter och strandkläder, och det gör en anmärkningsvärd comeback och kan mycket väl bli säsongens måste.

Ärtor dyker upp överallt på stränderna

Ta bara en titt på de nya sommarkollektionerna för att se själv: prickar finns absolut överallt. Små, XXL, monokroma eller ultrafärgade, de pryder allt från retro triangelbikinis till mer sofistikerade baddräkter.

Mönstret förekommer även på lätta strandklänningar, matchande kjolar och outfits vid poolen. Resultatet: det är omöjligt att missa detta tryck med sin vintagecharm, som omedelbart ger en solig och elegant touch till en sommarlook. Länge ansett som en retrodetalj reserverad för pinup-stilar, bevisar prickar nu sin status som ett tidlöst modefavorit.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Valentina Casa 🐢 (@valecamporesee)

Retrofrisyrer fortsätter att vara populära

Prickarnas popularitet åtföljs av en verklig återuppgång av vintageinspirerade stilar. Bland de modeller som förväntas bli populära sommaren 2026 finns den retro triangelbikinin, den ultrachica baddräkten, den klassiska bandeau-bikinin och balconette-bikinin inspirerad av de glamorösa silhuetterna från tidigare decennier.

Högmidjade trosor och de mycket 80-talsinspirerade snitten gör också comeback. Dessa modeller prioriterar både komfort och stil och smickrar alla kroppstyper utan att försöka göra dem enhetliga. Tanken är inte längre att dölja sin kropp eller anpassa sig till en enda estetik, utan snarare att hitta plagg där du känner dig bra, rör dig fritt och helt själv.

Varför är det här trycket så populärt?

Prickar har en betydande modefördel: de kan enkelt ändra utseendet beroende på hur du bär dem. I små svartvita prickar framkallar de omedelbart en chic, retro stil. I ett färgglatt eller överdimensionerat format blir de roligare, mer avslappnade och nästan grafiska.

Det är också ett mönster som är lätt att mixa och matcha med sommarens basplagg. En kort prickig klänning kan skapa en elegant silhuett på några sekunder, medan mönstrade bermudashorts i kombination med ett enkelt vitt linne ger en mer avslappnad och enkel look. Denna mångsidighet förklarar utan tvekan varför den överskrider säsonger utan att någonsin helt försvinna.

En trend designad för alla kroppstyper

Det som också är tilltalande med denna retrotrend är dess inkluderande och kroppspositiva tillvägagångssätt. Kollektionerna fokuserar nu på en mängd olika former, mer varierade storlekar och designer skapade för att smickra alla kroppstyper. Baddräkter i ett stycke, bikinis med hög midja, minimalistiska bandeau-toppar eller triangelbikinis: det finns inte längre bara ett sätt att bära badkläder.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kiabi (@kiabi.france)

Och slutligen, detta kan vara den verkliga trenden för sommaren 2026: att välja plagg som du verkligen gillar, i vilka du känner dig bekväm, snygg och perfekt hemma i solen.