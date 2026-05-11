Baddräkter: Detta retrotryck kan bli sommarens stora favorit 2026

Modetrender
Margaux L.
Photo d'illustration : Sydney Sang / Pexels

Varje sommar har sin beskärda del av badklädstrender, men vissa lyckas hålla sig kvar mer än väntat. Inför sommaren 2026 verkar ett retromönster redan ta ledningen i kollektionerna: prickmönstret . Det finns på bikinis, baddräkter och strandkläder, och det gör en anmärkningsvärd comeback och kan mycket väl bli säsongens måste.

Ärtor dyker upp överallt på stränderna

Ta bara en titt på de nya sommarkollektionerna för att se själv: prickar finns absolut överallt. Små, XXL, monokroma eller ultrafärgade, de pryder allt från retro triangelbikinis till mer sofistikerade baddräkter.

Mönstret förekommer även på lätta strandklänningar, matchande kjolar och outfits vid poolen. Resultatet: det är omöjligt att missa detta tryck med sin vintagecharm, som omedelbart ger en solig och elegant touch till en sommarlook. Länge ansett som en retrodetalj reserverad för pinup-stilar, bevisar prickar nu sin status som ett tidlöst modefavorit.

Retrofrisyrer fortsätter att vara populära

Prickarnas popularitet åtföljs av en verklig återuppgång av vintageinspirerade stilar. Bland de modeller som förväntas bli populära sommaren 2026 finns den retro triangelbikinin, den ultrachica baddräkten, den klassiska bandeau-bikinin och balconette-bikinin inspirerad av de glamorösa silhuetterna från tidigare decennier.

Högmidjade trosor och de mycket 80-talsinspirerade snitten gör också comeback. Dessa modeller prioriterar både komfort och stil och smickrar alla kroppstyper utan att försöka göra dem enhetliga. Tanken är inte längre att dölja sin kropp eller anpassa sig till en enda estetik, utan snarare att hitta plagg där du känner dig bra, rör dig fritt och helt själv.

Varför är det här trycket så populärt?

Prickar har en betydande modefördel: de kan enkelt ändra utseendet beroende på hur du bär dem. I små svartvita prickar framkallar de omedelbart en chic, retro stil. I ett färgglatt eller överdimensionerat format blir de roligare, mer avslappnade och nästan grafiska.

Det är också ett mönster som är lätt att mixa och matcha med sommarens basplagg. En kort prickig klänning kan skapa en elegant silhuett på några sekunder, medan mönstrade bermudashorts i kombination med ett enkelt vitt linne ger en mer avslappnad och enkel look. Denna mångsidighet förklarar utan tvekan varför den överskrider säsonger utan att någonsin helt försvinna.

En trend designad för alla kroppstyper

Det som också är tilltalande med denna retrotrend är dess inkluderande och kroppspositiva tillvägagångssätt. Kollektionerna fokuserar nu på en mängd olika former, mer varierade storlekar och designer skapade för att smickra alla kroppstyper. Baddräkter i ett stycke, bikinis med hög midja, minimalistiska bandeau-toppar eller triangelbikinis: det finns inte längre bara ett sätt att bära badkläder.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Kiabi (@kiabi.france)

Och slutligen, detta kan vara den verkliga trenden för sommaren 2026: att välja plagg som du verkligen gillar, i vilka du känner dig bekväm, snygg och perfekt hemma i solen.

Margaux L.
Margaux L.
Jag är en person med varierande intressen, skriver om olika ämnen och brinner för inredning, mode och tv-serier. Min kärlek till skrivande driver mig att utforska olika områden, oavsett om det handlar om att dela personliga reflektioner, erbjuda stilråd eller dela recensioner av mina favoritprogram.
Article précédent
Balaklavor, helmasker: varför gillar kvinnliga kändisar att dölja sina ansikten?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Balaklavor, helmasker: varför gillar kvinnliga kändisar att dölja sina ansikten?

I år antog Met Gala, modets Super Bowl, karaktären av en maskeradbal. Kändisar erbjöd en mycket personlig tolkning...

"Italiensk tuck": denna modegest som helt förvandlar en outfit

Ibland är det de enklaste detaljerna som gör hela skillnaden. Den italienska tuckbyxan är ett bevis på detta:...

Damtofflor: skor och mulor för kvinnor

Damslip -on-skon har etablerat sig som ett oumbärligt vardagstillbehör. Den kombinerar absolut komfort och självsäker stil, för alla...

Damkläder för dam: hur man håller sig snygg och bekväm hemma

Att hålla sig elegant hemma är möjligt. Och till och med önskvärt. Länge var damkläder för myskläder förpassade...

Hur klär man sig enkelt i plusstorlekar?

Snabb respons Att klä sig i plusstorlekar vilar enkelt på tre grundpelare: att känna till sin kroppsform, välja...

År 2026 kommer virkning att bli den absoluta modetrenden.

Virkning har länge förknippats med handgjorda plagg och sommarminnen, men gör nu en stark comeback i garderoberna. År...