Att hålla sig elegant hemma är möjligt. Och till och med önskvärt. Länge var damkläder för myskläder förpassade till den gamla träningsoverallen som låg glömd längst ner i en låda. Idag hör den visionen helt klart till det förflutna.

Komfort i hemmet har blivit en sann levnadskonst, och kvinnor i alla former och storlekar har all rätt att njuta av det med stil.

Vi har sett en djupgående förändring i klädvanor hemma de senaste åren.

Enligt en studie som genomfördes av French Fashion Institute år 2022 säger nästan 68 % av franska kvinnor att de lägger mer vikt vid sina inomhuskläder sedan perioden med successiva nedstängningar 2020–2021.

Denna siffra avslöjar en underliggande trend: att må bra hemma beror också på vad man har på sig.

Tillsammans kommer vi att analysera hur man kan kombinera estetik och välbefinnande i vardagen, utan att kompromissa med stil eller rörelsefrihet.

Varför dina loungekläder förtjänar din fulla uppmärksamhet

Under lång tid förblev myskläder osynliga för världen. Vi tog på oss dem så fort vi kom hem från jobbet, utan att egentligen tänka på det. Ändå påverkar vad vi har på oss direkt vårt humör och vår produktivitet, även inom ramen för vårt eget hem.

Forskare vid Northwestern University i USA visade redan 2012 att kläder som bärs modifierar kognitiva beteenden – ett fenomen de kallade encloded cognition (påklädd kognition) .

Vi tillbringar i genomsnitt mer än 16 timmar om dagen hemma. Man kan lugnt säga att damkläder faktiskt är det mest använda plagget i vår garderob.

Att ägna omsorg och eftertanke åt det är därför inte anekdotiskt. Det är i själva verket ett helt sammanhängande beslut.

På samma sätt har gränsen mellan myskläder och professionell klädsel suddats ut i och med distansarbetets ökning. Vi tar emot leveranser, ringer professionella videosamtal eller välkomnar improviserade vänner.

Att vara presentabel hela tiden , samtidigt som man förblir bekväm, blir en konkret nödvändighet.

Slutligen är det också en form av självrespekt att klä sig väl hemma. Oavsett kroppstyp eller silhuett förtjänar varje kvinna att känna sig vacker i sitt eget privata utrymme.

Varumärken som specialiserar sig på plusstorlekar har förstått detta väl och erbjuder hem-/inredningskollektioner designade för alla kroppstyper.

Viktiga tyger för en lyckad heminredning

Valet av tyg är allt. Bekväma loungekläder börjar med ett andningsbart material som följer dina rörelser utan att begränsa dem. Här är de viktigaste sakerna vi rekommenderar för att skapa en smart garderob för hemmet.

Bomull är fortfarande det ultimata säkra valet. Mjukt, andningsbart och lätt att tvätta, det passar alla årstider.

Särskilt ekologisk bomull vinner mark i loungewear-kollektioner, med överlägsen mjukhet och minskad miljöpåverkan.

Tvådelade bomullsset – löst sittande topp och nederdel med resår i midjan – ger en solid grund för alla hemgarderober.

Även jersey förtjänar en framträdande plats. Mjuk och omslutande, anpassar den sig perfekt till alla kroppsformer och ger ett skonsamt stöd utan kompressionseffekt.

Den kan hittas i långa inomhusklänningar, avslappnade tunikor eller koordinerade set som ser ut som eleganta loungekläder.

Flanell ger oöverträffad värme under de kallare månaderna. Flanellpyjamasar och loungewear-set har fått en stark återuppgång sedan 2023, särskilt tack vare uppdaterade färger och tryck.

Den mjuka ullen och den lätta fleecen kompletterar glatt denna vintermiljö.

Slutligen förtjänar viskos och modal ett särskilt omnämnande. Dessa naturligt framställda material ger en silkeslen och böljande känsla, perfekt för lätta och eleganta loungekläder.

De faller vackert, vilket gör dem särskilt smickrande för alla kroppstyper, från smala figurer till generösa kurvor.

Trendiga stilar inom loungekläder för kvinnor

Inredning följer stora klädtrender, men med sina egna regler. Vi har identifierat flera dominerande stilar som blir alltmer populära i moderna heminredningsgarderober.

Lounge-stilen har blivit den stora vinnaren i post-pandemin-eran. Inspirerad av exklusiva sportkläder kombinerar den bekväma plagg med skräddarsydda snitt.

Kammad bomullsjoggingdräkt, matchande oversized hoodie, ribbade leggings: så många silhuetter som är både avslappnade och självsäkra .

Kvinnor med generösa kurvor kommer att tycka att detta är en särskilt gynnsam miljö, eftersom de lösa snitten i loungemodellen naturligt framhäver deras kurvor.

Bohemisk stil, å andra sidan, ger en romantisk touch till hemklädseln. Långa, böljande klänningar med blommiga tryck, broderade kimonos, ensembler i skrynkligt linne i naturliga nyanser: denna estetik förvandlar bokstavligen hemmet till en oas av mjukhet.

Designern Stella McCartney, känd för sitt miljöansvarsfulla engagemang, populariserade denna vision om en fri och bekväm kvinnlighet.

Den återupplivade klassiska stilen tilltalar kvinnor som vill behålla en elegant look även hemma.

Tvådelade set i strukturerad jersey, långa skjortklänningar, enkla satinpyjamasar med oklanderliga snitt: diskret elegans kommer hem.

Den här stilen är perfekt för kvinnor som arbetar på distans och vill se presentabla ut hela tiden utan att offra sin komfort.

Slutligen, låt oss nämna den omslutande stilen, den av ren ömhet. Stora, överdimensionerade nattlinnen , omslutande morgonrockar, fleeceset mjuka som ett moln: här ger estetik vika för absolut välbefinnande.

Ingenting är oförenligt med elegans, förutsatt att du väljer harmoniska snitt och färger.

Hur du väljer dina myskläder efter din kroppstyp

Varje kropp är unik, och det är just det som gör loungewear så spännande. Att anpassa dina loungewear till din figur gör att du kan må så bra som möjligt, utan några begränsningar eller särskild ansträngning.

För päronformade figurer — höfter bredare än axlar — rekommenderar vi toppar med detaljer på överkroppen: dekorativ V-ringning, broderi på axlarna, lätt puffiga ärmar.

Raka eller utsvängda byxor skapar en harmonisk balans i silhuetten. Mjuka loungewear-set i jersey är perfekta för detta.

Kvinnor med stor byst föredrar toppar med V-ringning eller korsad halsringning, vilket visuellt förlänger halsringningen och smalnar av silhuetten.

Lätt strukturerade tyger som tjock bomull eller dubbeljersey undviker den ibland fruktade "knäppta" effekten. Långa tunikor som bärs över leggings är ofta den vinnande kombinationen.

För de med en generös kroppsbyggnad har plus-size-hemkläder utvecklats avsevärt.

Specialmärken erbjuder idag snitt utformade för att framhäva kurvor , med lätta bälten i midjan, asymmetriska fållar eller subtila draperingseffekter.

Att välja rätt storlek – utan att försöka "gömma dig" i för stora kläder – är fortfarande det första rådet som gäller alla.

Atletiska eller rektangulära silhuetter gynnas av att leka med volym och texturer. Utsvängda loungebyxor i kombination med en crop top eller kimonojacka skapar välkomna visuella kurvor .

Loungestilen, med sina kontrasterande överdimensionerade möblemang, fungerar särskilt bra här.

De viktigaste delarna i en kvinnas hemmagarderob

Att skapa en sammanhängande garderob kräver ingen massiv investering. Några väl valda plagg räcker för att sätta ihop varierade, bekväma och estetiskt tilltalande outfits.

Loungeklänningen är det ultimata mångsidiga plagget. Medellång, i jersey eller viskos, kan den bäras ensam på sommaren och över leggings på vintern.

Den passar enkelt i soffan, i köket eller till och med för en snabb trappuppgång. Välj en med en smickrande halsringning och en längd som passar dig.

Det koordinerade tvådelade setet är ett annat viktigt element. Matchande överdel och underdel, i bomull eller lätt fleece, ger omedelbar visuell helhet.

Att välja neutrala färger – ecru, ljusgrå, marinblå – garanterar maximal mångsidighet och ett enkelt och snyggt utseende.

Kimonon eller den lätta morgonrocken spelar en värdefull roll som lager-på-lager-klädsel. Bärs den över en pyjamas eller ett nattlinne, strukturerar den visuellt silhuetten och ger en dekorativ touch.

Mönstrade modeller i satin eller broderat linne är särskilt eftertraktade.

Låt oss inte glömma knähöga strumpor eller designertofflor. Skor kompletterar inomhusoutfiten och bidrar till silhuettens övergripande harmoni.

Ribbade knähöga strumpor i kombination med ett loungeset skapar en perfekt sammanhängande inredningslook.

Slutligen är ett par kvalitetsleggings i bomull eller bambu ett tidlöst basplagg i garderoben. De är bekväma och finns i alla storlekar, och passar till nästan allt. Välj ett par med en bred, mjuk midja som ger stöd utan att dra åt.

Vardags- och hemklädsel: hantera det oväntade med stil

Vardagslivets verklighet tränger sig ofta på oförvarad.

En leveransman vid dörren, en granne som ringer på dörren, ett improviserat professionellt videosamtal: din städfirma ska kunna hantera det oväntade utan att genera dig.

Vi rekommenderar starkt att du inkluderar minst två outfits i din garderob som vi kallar "presentabla i farten" .

Det här är bekväma men ändå snygga kläder som med säkerhet tål granskning. En strukturerad jerseykollektion, en böljande klänning med ett subtilt tryck eller ett matchande loungewear-set är alla utmärkta val.

Lagerklädsel är särskilt användbar här. En kimono eller en lätt jacka över ett enkelt loungeset förvandlar direkt outfiten.

På bara några sekunder kan du enkelt gå från "soffpotatis"-läge till "presentabelt"-läge. Denna teknik hyllas av många franska livsstilsinfluencers.

För professionella videosamtal räcker det oftast med att investera i avancerad utrustning för överkroppen.

En strukturerad topp, en väldefinierad halsringning, ett tyg som faller vackert: det är kriterierna som spelar roll framför en kamera. Nederdelen kan förbli i absolut komfortläge ; ingen kommer att vara klokare.

Överväg också att förbereda några lättillgängliga accessoarer: en prydlig knut, ett enkelt halsband, ett par eleganta slip-ons.

Dessa små tillägg förvandlar en basic outfit till en sammanhängande och självsäker ensemble. Detaljkonsten gäller även inredningen.

Skötsel och hållbarhet för dina loungekläder

Att investera i vackra loungekläder innebär att ta hand om dem. Rätt skötsel förlänger livslängden på dina kläder avsevärt och bevarar deras ursprungliga komfort.

Tvättning på låg temperatur är fortfarande den gyllene regeln för de flesta mjuka tyger. Bomull, jersey och viskos tål i allmänhet ett 30°C-program, vilket är skonsamt mot fibrerna samtidigt som det effektivt avlägsnar orenheter.

Undvik cykler som är för långa eller för varma, eftersom de försvagar resåren och gör färgerna matta.

Att sortera dina kläder efter färg före tvätt är fortfarande ett viktigt steg. Ljusa eller mörka färger på myskläder tenderar att tappa färgen under de första tvättarna.

En tvättpåse skyddar ömtåliga material som satin eller fin spets.

Lufttorkning, antingen plant eller på galge, är bättre än torktumling för de flesta inredningstyger. Den intensiva värmen från en torktumlare krymper naturliga fibrer och skadar elastiken.

Genom lufttorkning förlänger du det nya utseendet på dina favoritplagg.

Slutligen, om du förvarar dina myskläder på rätt sätt, håller de längre. Undvik att vika ihop dem för länge i en trång låda; välj istället att hänga dem eller förvara dem i en lös hög.

Dina kläder kommer därför att behålla sin form och mjukhet mycket längre.

Var man hittar loungekläder i plusstorlek för kvinnor

Marknaden för loungewear i plusstorlekar har förändrats avsevärt de senaste åren.

Specialåterförsäljare har mångdubblat sina erbjudanden och erbjuder kollektioner designade för kvinnor med olika kroppstyper, utan att kompromissa med stilen.

Varumärken som Yours Clothing, Simply Be eller Castaluna (märket Redoute) erbjuder regelbundet kollektioner av loungewear och homewear i plusstorlekar , med noggrant anpassade snitt.

Sortimentet av pyjamasar, loungeset och loungeklänningar är särskilt välutvecklat och förnyas varje säsong.

Specialiserade webbplatser som www.ma-grande-taille.com spelar en viktig roll i detta segment. De centraliserar ett urval av loungewear designade för kvinnor i plusstorlek , med tydlig information om storlekar och material.

Att navigera efter kroppstyp eller stil gör sökningarna betydligt enklare.

Även andrahandsmarknaden förtjänar din uppmärksamhet. Plattformar som Vinted eller Vestiaire Collective erbjuder regelbundet högkvalitativa heminrednings-/loungemöbler till mycket överkomliga priser.

Ett utmärkt sätt att testa nya stilar utan att investera för mycket.

Slutligen erbjuder stora återförsäljare som H&M, Zara eller Primark lounge- och pyjamaskollektioner i utökade storlekar.

Kvaliteten varierar, men den regelbundna förnyelsen av kollektionerna gör det möjligt att hitta trendiga plagg till överkomliga priser.

Bästa praxis för att kombinera komfort och elegans i vardagen

Elegans i hemmet är inte något man bara kan ägna sig åt, men det behöver inte heller vara komplicerat. Några enkla principer är allt som krävs för att förvandla en vanlig loungewear-outfit till ett verkligt ögonblick av egenvård.

Välj först sammanhängande färger . En heminredning i harmoniska toner ger omedelbart ett intryck av ett sammanhängande utseende.

Att kombinera en mjuk beige med en benvit nyans, eller en lavendelblå med en pärlgrå nyans: dessa kombinationer skapar en naturlig och lugnande estetik .

För det andra, experimentera med lager-på-lager-klädsel. En lätt jacka, en kort väst eller en överdimensionerad kofta över en basic outfit skapar visuellt djup utan att tynga ner silhuetten.

Denna teknik är särskilt effektiv för kvinnor som vill framhäva sin inre stil utan att söka överdriven sofistikering.

För det tredje, var uppmärksam på accessoarerna. Ett fint armband, en utarbetad chignon, ett par designertofflor: dessa detaljer gör skillnaden mellan en enkel outfit och en verkligt elegant look.

Coco Chanel har redan sagt det: elegans är vägran . Rätt val av få detaljer är bättre än ett överflöd av plagg.

För det fjärde, uppdatera din inomhusgarderob regelbundet. Slitna, blekta eller missformade myskläder påverkar vår självbild negativt.

Att bli av med slitna delar och ersätta dem med nya modeller är en egenvårdshandling.

För det femte, anpassa din klädsel efter årstiderna. På vintern, välj varma och omslutande material : fleece, flanell, tjock jersey.

På våren och sommaren, välj lätt bomull, linne och böljande viskos för att hålla dig sval och bekväm. Denna säsongsanpassning bidrar till det allmänna välbefinnandet.

Att bära kläder hemma som en ritual för kvinnligt välbefinnande

Utöver mode är loungekläder för kvinnor en del av ett holistiskt synsätt på egenvård. Att ta på sig vackra loungekläder kan bli en meningsfull daglig ritual.

Många kvinnor vittnar om den positiva inverkan denna gest har på deras humör. Att byta kläder när de kommer hem – att lämna arbetskläderna hemma för att ta på sig en mjuk, noggrant utvald klädsel – fungerar som en riktig dekompressionskammare.

Denna ritual markerar en symbolisk övergång mellan yttre förpliktelser och personlig tid.

Den globala marknaden för sovkläder och loungekläder nådde 19 miljarder dollar år 2023, enligt Statista-data, vilket bekräftar den växande betydelsen av denna klädsektor.

Kvinnor investerar alltmer i kvalitetsartiklar för sitt hushållsbruk.

Denna utveckling återspeglar en kollektiv medvetenhet: att må bra i sina kläder hemma bidrar direkt till självkänslan.

Plus size-kvinnor, länge underrepresenterade i inredningskollektioner, drar nu nytta av ett mycket bredare utbud av produkter som är bättre anpassade till deras behov.

Att ta hand om sina hemkläder är att ta hand om sig själv. En enkel, universell och djupt sann princip. Varje kvinna, oavsett kroppstyp, förtjänar att känna sig vacker och bekväm i sitt eget hem.

Inredningsdesign, som äntligen tas på allvar, erbjuder nu verktygen för att uppnå detta.