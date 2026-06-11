Sandaler: varför är de fortfarande så ogillade på mäns fötter?

Under sommaren kämpar sandaler om plats på asfalterade och kullerstensbelagda gator, svepta av sand. Ändå är dessa öppna skor, som låter fötterna andas, fortfarande sällsynta bland män, som förblir trogna sina trogna sneakers. En stilikon för kvinnor, sandaler är en modedödare, till och med ett oacceptabelt misstag, för män. Varför en sådan skillnad i behandling?

Herrsandalen, den oälskade skon

Idag bär kvinnor slipsar istället för juvelbesatta halsband och byter ut omlottklänningar mot smokingar med axelvaddar värdiga en affärsmans garderob. Män, å sin sida, byter ut sina formella portföljer mot mer sofistikerade väskor och tvekar inte att visa magen genom beskurna toppar. Kön försvinner från garderober och ger vika för självuttryck och personlighet. Vissa modeplagg motsätter sig dock denna kamp för en unisex-stil. Sandaler, till exempel, är fortfarande ett "feminint privilegium".

Mitt i sommaren har männen sina sneakers stadigt på fötterna och föredrar att svettas med varje steg snarare än att komplettera sina lätta kläder med ett par enkla sandaler. Deras tår, komprimerade under lädrets styvhet och berövade både ljus och luft, lider dagligen plåga. Denna typ av skor, som låter en känna havsbrisen och ger illusionen av att inte ha på sig något alls, är inte universellt populära bland män.

Sandaler presenteras som stilhöjare, en saknad del i dammodet, och orsakar obehag när de lämnar välvårdade fötter. De anses vara omodernt för män och är den gemensamma nämnaren för gråhåriga turister och hawaiiskjortsentusiaster. Åtminstone är det den mest utbredda mentala associationen. Om män är ogillade sandaler är det inte av blygsamhet, inte heller på grund av deras fötters förhårdnade eller håriga utseende. Det är mer en fråga om image.

En diskret återspegling av sociala normer

Historiskt sett har sandaler varit motsatsen till loafers, högkvalitativa brogues och polerade oxfordskor. De förkroppsligar den avslappnade stämningen av helgdagar, solbad och promenader med en uppknäppt skjorta eller en solbränna i full ordning. Medan romerska krigare stolt bär sandaler på marmorstatyer, eftersom de var en integrerad del av sin uniform, förknippas denna typ av skor nu ofta med medelmåttighet eller till och med ekonomiska svårigheter.

”Sandaler förknippas med populärkultur i den kollektiva fantasin; de är synonyma med campingturer snarare än Cannes”, förklarar Alain Quemin, professor i sociologi vid Institutet för europeiska studier, för HuffPost . Att bära sandaler i stan skulle därför vara detsamma som att förråda detta gyllene rykte och säga till världen: ”Jag är pank.” Och varken tryckande väder eller designermärken skulle erbjuda någon ursäkt. Toleransgränsen anses vara noll. För män har stil länge varit en social föreställning, en möjlighet att hävda sin professionella status. Och sandaler verkar knappast förenliga med en åtsittande kavaj och veckade byxor. Därav denna kollektiva aversion mot detta annars lovande par skor.

Faktum är att sandaler är förbjudna för män på vissa företag eftersom de anses vara "för avslappnade". Omvänt, för kvinnor, utgör den här typen av skor, som avslöjar huden och ger en glimt av ett ofta fantiserat område, inget problem. "Kvinnors fötter är lättare exponerade, även i en formell miljö som arbetsplatsen", fortsätter experten.

En rädsla för förlöjligande i bakgrunden

Kvinnor har en sandalstil för varje tillfälle: kilklackar, guldspännen eller lätt upphöjda klackar. Dessa skor kompletterar harmonin i en look eller förstärker elegansen i en outfit. De ser dem som en "finish touch", medan män ser dem som en "börda för fötterna" eller till och med ett försök till "självabotage". De känner en känsla av skam bara över att se en av sina kollegor promenera runt i gladiatorsandaler. Om de förnekar sig själva denna sommarnjutning beror det på att de är rädda för att bli sedda som en "boomer", en turist utan stilkänsla eller en sommarlägerledare.

Dessa skor är pratsamma och verkar tyst säga: ”Jag vet inte hur jag ska klä mig” eller ”Jag har ingen smak”. Som sociologen förklarar är herrsandaler fulla av klichéer. De har nästan en karikatyriserad kvalitet och bär en nedsättande klang. Många inkluderar dem i startpaketet för den tyska turisten, som bär sina sandaler med extra strumpor för att hålla gruset ute. Och män, även om de är mer mottagliga för självnedvärderande beteende, är oroliga för sitt utseende och vill inte se föråldrade ut.

En sko som försöker ta sig in i herrmodet

Medan sandaler kämpar för att hitta sin väg in i herrgarderoben, där de får solbränna upp till anklarna för att behålla en viss värdighet i samhället, trotsar vissa män förväntningar och utmanar förutfattade meningar. Faktum är att det att göra det som en gång förlöjligades åtråvärt nästan har blivit en kollektiv rörelse. Lågmidjade jeans som avslöjar underkläder, platåsneakers, neonfärgade toppar och mikroshorts njuter av sin stund i solen, efter att ha utsatts för den värsta tänkbara kritiken. Dessa plagg, en gång fördömda och anklagade för att förstöra ens figur, flyger nu av hyllorna.

Sandaler upplever också en återuppgång i popularitet inom herrmodet. De bärs av stadsbor som bär tröjor runt halsen och har en sofistikerad garderob, men med en perfekt utförd nonchalans är de till och med kännetecknet för "coola killar".

Kanske lider herrsandaler i slutändan av samma fenomen som många andra plagg före dem: de blev förlöjligade tills den dag de blev åtråvärda. Löparskor som används i staden, herrväskor och säckiga byxor har alla upplevt samma öde.