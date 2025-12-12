Christina Aguileras dotter medger att hon föredrar sin mamma utan smink av just denna specifika anledning.

Christina Aguilera, känd för sitt glamorösa utseende och sin djärva makeup, överraskade alla genom att avslöja att hennes 10-åriga dotter, Summer Rain, föredrar henne… au naturel. Som gäst på The Jennifer Hudson Show i början av december 2025 delade sångerskan med sig av att hennes yngsta dotter avgudar hennes osminkade ansikte och fräknar, ett rörande bevis på äktheten och enkelheten i mor-dotter-relationen.

"Hon gillar mina fräknar."

Christina Aguilera förklarade ömt att Summer älskar "no-makeup mama"-looken. "Så fort jag kommer hem från en fotografering säger hon: 'Kan du ta av dig allt nu? Det är dags att mysa'", berättar Christina. Den lilla flickan är särskilt förtjust i sin mammas naturliga ansikte: "Hon gillar mina fräknar, och jag täcker dem ofta, men hon älskar dem", anförtror sig sångerskan. Denna preferens får Christina Aguilera att ompröva sitt förhållande till sin image, hon som har förkroppsligat mycket glamorösa utseenden i över två decennier.

Ett kreativt barn och redan en konstnär

Utöver deras gemensamma uppskattning för skönhet verkar Summer ha ärvt sin mors konstnärliga talang. Sångerskan beskriver sin dotter som "en konstnär i hjärtat", passionerad för att måla, rita och skapa masker. På senare tid har hon till och med blivit intresserad av skådespeleri och tagit några teaterkurser. Christina Aguilera är dock noga med att inte påtvinga henne något: "Jag vill att hon ska följa sina passioner och förbli fri att göra sina egna val."

En son som var "svårare att imponera"

Medan Summer är "mammas största fan", medger Christina Aguilera att "coola mammapoäng" är svårare att tjäna med hennes 18-årige son, Max. "Barn tar dig tillbaka till verkligheten. De berättar allt, även saker du inte vill höra", säger hon humoristiskt.

Bakom rampljuset visar Christina Aguilera att hon framför allt är en kärleksfull mor, uppmärksam på de värderingar hon ingjuter. Hennes dotters beundran för sitt naturliga ansikte påminner oss om en enkel sanning: autentisk skönhet ligger i uppriktighet, inte perfektion. Och ibland räcker ett barns blick för att få oss att återupptäcka det vi glömmer att älska hos oss själva.