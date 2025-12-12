Search here...

Christina Aguileras dotter medger att hon föredrar sin mamma utan smink av just denna specifika anledning.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Christina Aguilera, känd för sitt glamorösa utseende och sin djärva makeup, överraskade alla genom att avslöja att hennes 10-åriga dotter, Summer Rain, föredrar henne… au naturel. Som gäst på The Jennifer Hudson Show i början av december 2025 delade sångerskan med sig av att hennes yngsta dotter avgudar hennes osminkade ansikte och fräknar, ett rörande bevis på äktheten och enkelheten i mor-dotter-relationen.

"Hon gillar mina fräknar."

Christina Aguilera förklarade ömt att Summer älskar "no-makeup mama"-looken. "Så fort jag kommer hem från en fotografering säger hon: 'Kan du ta av dig allt nu? Det är dags att mysa'", berättar Christina. Den lilla flickan är särskilt förtjust i sin mammas naturliga ansikte: "Hon gillar mina fräknar, och jag täcker dem ofta, men hon älskar dem", anförtror sig sångerskan. Denna preferens får Christina Aguilera att ompröva sitt förhållande till sin image, hon som har förkroppsligat mycket glamorösa utseenden i över två decennier.

Ett kreativt barn och redan en konstnär

Utöver deras gemensamma uppskattning för skönhet verkar Summer ha ärvt sin mors konstnärliga talang. Sångerskan beskriver sin dotter som "en konstnär i hjärtat", passionerad för att måla, rita och skapa masker. På senare tid har hon till och med blivit intresserad av skådespeleri och tagit några teaterkurser. Christina Aguilera är dock noga med att inte påtvinga henne något: "Jag vill att hon ska följa sina passioner och förbli fri att göra sina egna val."

En son som var "svårare att imponera"

Medan Summer är "mammas största fan", medger Christina Aguilera att "coola mammapoäng" är svårare att tjäna med hennes 18-årige son, Max. "Barn tar dig tillbaka till verkligheten. De berättar allt, även saker du inte vill höra", säger hon humoristiskt.

Bakom rampljuset visar Christina Aguilera att hon framför allt är en kärleksfull mor, uppmärksam på de värderingar hon ingjuter. Hennes dotters beundran för sitt naturliga ansikte påminner oss om en enkel sanning: autentisk skönhet ligger i uppriktighet, inte perfektion. Och ibland räcker ett barns blick för att få oss att återupptäcka det vi glömmer att älska hos oss själva.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Inom underkläder hyllar Lily Allen sin kropp vid 40 och krossar stereotyper.
Article suivant
Den fängslande skönheten i denna sydafrikanska modells ansikte

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Den fängslande skönheten i denna sydafrikanska modells ansikte

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel har återigen fängslat sociala medier med en närbild på Instagram på sitt ansikte,...

Inom underkläder hyllar Lily Allen sin kropp vid 40 och krossar stereotyper.

Med några glamorösa foton och en tuff attityd förvandlar Lily Allen denna övergång till ett årtionde till en...

Hon väger 70 kg och anses vara "för tung" för sin sport

Viktoria Hansova, juniorvärldsmästaren i skelett 2024, står inför en absurd paradox: med sina 1,78 meter och en vikt...

"Din rumpa är inte så stor": när en känd sångerska svarar på sexistiska och rasistiska kommentarer

Ibland räcker en enda mening för att belysa mycket bredare problem. Nyligen svarade sångerskan Theodora med styrka och...

Denna koreanska skådespelerska fascinerar med ett oväntat "naturligt" utseende

Den sydkoreanska skådespelerskan och modellen Han So Hee, känd för sin sotade makeup och intensivt röda läppar, överraskar...

Vid 52 års ålder solar Heidi Klum och visar upp sin figur på stranden.

Den tysk-amerikanska modellen, tv-presentatören och skådespelerskan Heidi Klum fortsätter att visa att hon fullt ut accepterar sin kropp...

© 2025 The Body Optimist