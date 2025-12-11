Search here...

Hon väger 70 kg och anses vara "för tung" för sin sport

Léa Michel
Viktoria Hansova, juniorvärldsmästaren i skelett 2024, står inför en absurd paradox: med sina 1,78 meter och en vikt på 70 kg anses hon vara "för tung" för sin sport. På grund av en strikt reglering som begränsar atletens och pulkans totalvikt till 102 kg är hennes olympiska framtid i fara. I ett gripande vittnesmål fördömer den tyska atleten en regel som tvingar kvinnliga idrottare till farligt beteende och kräver en omedelbar reform.

En regel som straffar "normala" kroppstyper

Kvinnors skelett – en av de äldsta vintersporterna – har en maximal sammanlagd vikt på 102 kg, inklusive 38 kg för rodel. Denna begränsning försätter Viktoria Hansova i en ohållbar position: med sin längd och naturliga muskelmassa överskrider hon ofta denna gräns. I Lillehammer, Norge, under kvalomgångarna vägde hon 106 kg, 4 kg över gränsen. Resultatet: intensiva viktminskningspass och en kamp mot sin egen kropp.

När prestation blir lidande

För att nå den tillåtna vikten utsatte den unga atleten sig för extrema träningspass. Hon berättar hur hon sprang klockan fyra på morgonen på tom mage, duschade skållhett och minskade sitt matintag till nästan ingenting. "Jag darrade, var helt slutkörd", anförtror hon sig och beskriver en spiral av absurda tankar: att beräkna vikten på sin bh, fundera på att klippa håret, allt för att gå ner några gram. Fysiskt och psykiskt utmattad kunde Viktoria Hansova inte prestera, ett offer för ett system som prioriterar vågen framför hälsan.

Ett krav på reform

Utöver sin egen erfarenhet fördömer Viktoria Hansova en strukturell ojämlikhet. Längre eller mer atletiska kvinnor missgynnas av ett godtyckligt antal. "Man börjar ständigt tänka på sin vikt", beklagar hon sig i Welt am Sonntag och nämner till och med stressen med att dricka mellan kvalen av rädsla för att överskrida gränsen. Hon argumenterar för en justering av reglerna för att ta hänsyn till längd eller BMI, så att tävlingen förblir rättvis och hälsosam.

I slutändan belyser Viktoria Hansovas berättelse bristerna i ett idrottssystem där ren prestation prioriteras framför fysiskt och mentalt välbefinnande. Genom att offentligt fördöma dessa metoder har den unga tyska kvinnan inlett en avgörande debatt om idrottares hälsa och det akuta behovet av att anpassa regler till kroppens mångfald.

