Denna koreanska skådespelerska fascinerar med ett oväntat "naturligt" utseende

Léa Michel
Den sydkoreanska skådespelerskan och modellen Han So Hee, känd för sin sotade makeup och intensivt röda läppar, överraskar med en "sminkfri" look.

Ett avsteg från den "sensuella" looken

Han So Hee är vanligtvis känd för sin slående makeup: djärv eyeliner, mörk ögonskugga och röda läppar som framhäver hennes intensiva karisma. På hennes nya foton syns hon med väldigt lite smink, vilket avslöjar hennes naturliga hud. Hennes avsiktligt minimalistiska styling ger henne en helt annan aura. Denna kontrast är överraskande och fängslande och avslöjar en mer autentisk sida av skådespelerskan samtidigt som den visar hennes förmåga att förändra sin image med avväpnande enkelhet.

Ett "naturligt" ansikte som avslöjar en annan aura

Utan hennes ikoniska sotade ögonbryn framstår hennes drag som mer fridfulla och förmedlar en naturlighet som står i skarp kontrast till hennes tidigare image. Denna look framhäver ytterligare en aspekt av hennes skönhet, mindre dramatisk men lika fängslande, och demonstrerar hennes mångsidighet framför kameran. Mjukheten i hennes blick avslöjar en ny, nästan oväntad känslighet. Denna diskreta enkelhet avslöjar en autentisk elegans, som om Han So Hee äntligen låter sina drags fina drag lysa igenom. Vi upptäcker en mer intim, lättillgänglig charm, vilket bevisar att även utan konstigheter lyckas Han So Hee fånga uppmärksamheten med avväpnande lätthet.

Reaktioner från fans

Onlinecommunities surrar av kommentarer: vissa fans säger att Han So Hee liknar en japansk skådespelerska, andra jämför hennes aura med en skådespelerska från den sydkoreanska tv-serien "Mr. Sunshine", medan många tycker att hon är både "vacker" och nästan "förvirrande" eftersom hon ser så annorlunda ut. Många berömmer denna mer råa och enkla stil och tror att den bevisar att Han So Hee kan åstadkomma vad som helst, från glamorösa utseenden till ett nästan sminkfritt ansikte.

Med denna mer raffinerade look bevisar Han So Hee återigen sin förmåga att återuppfinna sig själv samtidigt som hon fängslar publiken. Långt ifrån att fläcka ner hennes image avslöjar denna förskjutning mot en mer naturlig look ett nytt djup. En förvandling som applåderas av hennes fans och bekräftar att hennes förmåga att fascinera överskrider smink eller glamour.

Vid 52 års ålder solar Heidi Klum och visar upp sin figur på stranden.

