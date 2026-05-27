"De är bedårande": Demi Lovato delar bilder med sin partner

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Demi Lovato charmade sina följare genom att fira en viktig milstolpe i sitt privatliv. I samband med sin första bröllopsdag delade hon en söt bildsamling med sin man, musikern Jutes, på Instagram, tillsammans med ett kärleksfullt meddelande. Inlägget utlöste omedelbart en våg av innerliga reaktioner från hennes community. "De är bedårande", löd en av de många kommentarerna.

Ett kärleksbudskap för deras första bröllopsdag

I en innerlig bildtext firade Demi Lovato "ett år av äktenskap med den hon älskar mest", som hon beskrev som sin "bästa vän" och "favoritmänniska". Hon mindes känslomässigt deras bröllopsdag och erkände att hon inte trodde att hon kunde älska honom mer, innan hon ett år senare insåg att hennes kärlek bara hade blivit starkare. "Det här året har varit det bästa året i mitt liv", skrev hon i en ömsint förklaring.

Ömma och delade minnen

Utöver de stora ögonblicken var det den vardagliga kontakten som Demi Lovato ville fira. Hon pratade nostalgiskt om morgonkramar, improviserade danser, kvällar där man gick tidigt för att äta ihop och skratt sent på kvällen tills tårarna rann . "Det här är minnen jag värnar om, och jag kan inte vänta med att skapa nya", tillade hon och målade upp en bild av ett band byggt på lätthet och förståelse.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Demi Lovato (@ddlovato)

Ett varmt mottagande från internetanvändare

Inte helt oväntat berörde det här inlägget snabbt artistens fans. Bilderna, där paret ser nära ut och ler, utlöste en ström av tillgivna meddelanden. "De är bedårande", "Så vackra tillsammans", kommenterade många internetanvändare, rörda av denna offentliga kärleksförklaring. Detta varma mottagande visar allmänhetens önskan att se Demi Lovato blomstra i sitt privatliv.

Genom att dela detta ögonblick av lycka erbjuder Demi Lovato sina följare en uppriktig glimt av hennes personliga utveckling. En öm kärleksförklaring som påminner oss om att de små ögonblicken i vardagen ofta är de mest värdefulla.