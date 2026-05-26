På en båt återupplivar Alix Earle en mycket somrig hårtrend.

Den amerikanska influencern Alix Earle, som följs av miljontals prenumeranter på sociala medier, delade nyligen en serie soliga bilder tagna på en båt. Medan inlägget omedelbart fick uppmärksamhet från hennes community, var det hennes hår som särskilt fångade allas blick: långt blont hår med slingor, perfekt i linje med rådande trender. Hon återupplivar därmed en hårtrend man bara måste ha under de varmare månaderna.

Blont hår upplyst med slingor

I denna somriga look sticker Alix Earles hår ut tack vare sina subtilt ljusare slingor, konstfullt fördelade över hela längden. Dessa slingor, ljusare än hennes blonda bas, skapar en lysande och naturlig effekt, som om hennes hår hade varit gyllene i solen. Denna teknik, som ger djup och dimension till frisyren, ljusar omedelbart upp hennes hy och kompletterar perfekt fotots soliga atmosfär. Ett hårval som prioriterar lyster framför enhetlighet.

En strandvågsfrisyr och en stråhatt

För att fullända denna somriga look valde Alix Earle strandvågor: mjuka, lätt rufsiga vågor som påminner om havsluft och semestrar. Hon avslutade looken med en vävd cowboyhatt i strå, en trendig accessoar som strukturerar outfiten samtidigt som den förstärker dess bohemiska och solkyssta känsla. För sin skönhetslook bar hon en solkysst hy, glansiga läppar och fint definierade ögon, vilket skapade en perfekt harmonisk sommarensemble.

Slingor, sommarens hårtrend

Långt ifrån att vara obetydligt, återspeglar Alix Earles hårval en stor trend den här säsongen. Slingor, särskilt varma och ljusa toner, gör comeback i sommar 2026. De är lätta att bära och relativt lättskötta, och tilltalar både blondiner och brunetter som söker lyster. Det är en lättillgänglig trend som låter dig fräscha upp ditt hår utan en radikal förvandling.

Med sitt långa blonda hår som lyser upp av slingor bekräftar Alix Earle entusiasmen för denna mycket somriga hårtrend. Den visar att ibland räcker det med några välplacerade slingor för att skapa en solig och tydligt trendig look.