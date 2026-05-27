Denna plus size-sångerskan orsakade furore med en originell klänning på röda mattan.

På röda mattan vid American Music Awards 2026 väckte den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, producenten och artisten av albansk-makedonsk härkomst, Bebe Rexha, verkligen uppmärksamhet. Hennes svarta outfit, prydd med bälten och metallspännen, blev ett av kvällens mest omtalade ämnen.

Bebe Rexha satsar på läder och bälten vid AMA:erna 2026

Det var vid den 52:a American Music Awards-ceremonin, som hölls den 25 maj 2026 på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas, som Bebe Rexha gjorde ett slående framträdande. Sångerskan i "I'm Good" gick på evenemangets blå matta i en helsvart ensemble tillverkad helt av läder och metall.

Bebe Rexha bar en svart korsetttopp med djup urringning och breda axelband, knäppt med små silverfärgade spännen, i kombination med en asymmetrisk kjol med en mycket hög slits. Långt ifrån de böljande, romantiska klänningar som setts på andra ställen på röda mattan, valde hon en rockig, självsäker silhuett, i strid med de vanliga reglerna för ceremonierna.

En outfit täckt av lockar som fick fansen att räknas

Den verkliga höjdpunkten i outfiten var dess otaliga bälten. Kjolen var täckt av överlappande axelband, överdimensionerade spännen, dinglande band, fransar och veckade paneler, kompletterat av ett långt släp baktill. I midjan gav en utsmyckad silverplatta, med ett centralt motiv som påminde om en dödskalle, ytterligare en touch av metall.

Det stora antalet bälten var så imponerande att internetanvändare förvandlade det till en lek. På Reddit roade sig vissa med att räkna dem, en föreslog sju, en annan sex, medan en tredje jämförde outfiten med en videospelsdräkt. Samtidigt berömde MTV Bebe Rexhas look på sitt officiella X-konto (tidigare Twitter).

Tillbehör designade in i minsta detalj

Bebe Rexha tog det metalliska temat ända ner i sina skor. Hon bar Vicini-sandaler med öppen tå prydda med en kristallinklädd skorpion utsträckt över fotens ovansida. Ett val som perfekt kompletterade den övergripande rockkänslan.

Som sista touch valde hon svarta nätstrumpbyxor, lager på lager av silversmycken – halsband, ringar och armband – intensiv rökig makeup och kort blont hår stylat i wetlook-vågor. En stilistisk sammanhållning från topp till tå, trogen hennes nuvarande musikerapa, kallad "Dirty Blonde".

Jag hoppas att @BebeRexha vet att hon ser sååå bra ut ikväll 🔥 #AMAs pic.twitter.com/MQOYKaJHSG — MTV (@MTV) 25 maj 2026

En konstnär som förespråkar inkludering och självkärlek

Utöver sitt utseende har Bebe Rexha genom åren etablerat sig som en kraftfull röst för kroppspositivitet och inkludering. År 2019 fördömde hon offentligt designers som vägrade klä henne till Grammy Awards och ansåg henne vara "för fet". Efter detta försvarade hon alla kvinnor som drabbades av dessa restriktiva standarder och påminde alla om att skönhet inte har någon storlek.

Detta engagemang har aldrig vacklat. Bebe Rexha har konsekvent förespråkat mer inkluderande mode och upprepat att skönhet inte definieras av en enda kroppsform. Vart och ett av hennes framträdanden på röda mattan, som de på AMA:erna, förstärker detta budskap: acceptera din kropp och din stil utan några hinder.

En kväll präglad av djärvhet

Bebe Rexhas val speglade en av säsongens stora trender: kontrasten mellan "mjuk" romantik och en "mörk" och "rebellisk" estetik. Flera stjärnor omfamnade också läder och metall, men få gick lika långt i att samla på sig accessoarer. Ceremonin, som leddes av den amerikanska rapparen Queen Latifah, dominerades nomineringsmässigt av Taylor Swift, som ledde med åtta. Stilmässigt fångade dock Bebe Rexha utan tvekan en betydande del av samtalet.

Med sin helsvarta ensemble prydd med bälten bevisade Bebe Rexha återigen att hon inte var rädd för att ta risker. Med sin rockinspirerade look, accessoarer och budskap om självacceptans förvandlade hon en enkel promenad nerför röda mattan till kvällens höjdpunkt – vilket gav fansen mycket att kommentera, och räkna, i timmar.