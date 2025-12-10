Vid 20 års ålder avslöjar denna japanska popikon sin "transmaskulina" identitet

Den 6 december 2025, på sin tjugonde födelsedag, gjorde Cocona, medlem i den japanska tjejgruppen XG, ett gripande och historiskt tillkännagivande. I ett meddelande på Instagram avslöjade artisten att hon är transmaskulin och icke-binär, och delade med sig av sin personliga resa och sin önskan att nu leva i enlighet med sin identitet. Detta coming out, som välkomnades av många fans och stöddes av hennes artistiska team, markerar en symbolisk vändpunkt i den asiatiska musikbranschen.

Ett tillkännagivande präglat av mod och uppriktighet

I sitt meddelande, som delades med över 3,2 miljoner följare, diskuterade Cocona sin övergångsperiod och nämnde att hon genomgått en bröstoperation tidigare i år. Artisten förklarade att hon tilldelades statusen som kvinna vid födseln (AFAB) men aldrig identifierades med den etiketten. Denna personliga uppenbarelse återspeglar en djup önskan om autenticitet och självacceptans.

Cocona anförtror att vägen till denna uppenbarelse var lång och svår: att acceptera vem han verkligen är gjorde det möjligt för honom att "öppna en ny dörr", att återknyta kontakten med sig själv och att se världen i ett friare och mer fridfullt ljus. Detta uppriktiga vittnesbörd uppfattades som ett budskap om hopp för unga människor som söker identitet eller representation i det konstnärliga samhället.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av XG (@xgofficial)

Det starka stödet från hans entourage och hans skivbolag

Inom XG-kollektivet var solidariteten omedelbart uppenbar. Producenten och VD:n för XGALX-skivbolaget, Simon Jakops, uttryckte djup beundran för Coconas mod och bekräftade återigen skivbolagets engagemang för att stödja varje medlem i deras personliga och konstnärliga utveckling.

I ett innerligt inlägg betonade Simon Jakops att själva essensen av XG ligger i uppriktighet, tillväxt och respekt för individualitet: "detta är hjärtat, KÄRNAN, i vilka vi är och vad vi vill förmedla till världen."

Ett historiskt ögonblick för asiatisk musik

Med detta uttalande blir Cocona den första icke-binära transmaskulina figuren som öppet identifierar sig som sådan inom asiatisk pop. Medan andra artister, som den sydkoreanska sångerskan, programledaren och skådespelaren Jo Kwon eller det sydkoreanska K-pop-pojkbandet XLOV, redan har identifierat sig som "könslösa" eller icke-binära, representerar detta tillkännagivande en viktig milstolpe: det erbjuder ny och nödvändig representation för HBTQ+-communityn inom en bransch som fortfarande är mycket normativ.

Sedan debuten 2022 har XG uppnått internationell framgång, genom ett flertal världsturnéer och prestigefyllda samarbeten. Inför lanseringen av deras första album, "THE CORE", som är planerat till januari 2026, tillför detta tillkännagivande en mänsklig och uppriktig dimension till gruppens image: äkthet och modet att vara sig själva.

Genom att fira sitt 20-årsjubileum upplevde Cocona inte bara en personlig återfödelse utan banade också väg för en mer inkluderande dialog inom den asiatiska musikscenen. Hennes budskap om frihet och acceptans når långt bortom XG-fandomen och kastar nytt ljus över frågor om kön och identitet. Med stöd från sin familj, kollegor och fans illustrerar Cocona vackert kraften i att omfamna sin sanning – sanningen att existera fullt ut, utan kompromisser.