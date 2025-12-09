Search here...

Måltavla för ett "fettfobiskt" skämt visar den här sångerskan stolt upp sin figur

Léa Michel
När ett fettskamligt "skämt" om henne cirkulerade på sociala medier valde Lizzo att svara på sitt eget sätt – med självförtroende och elegans. Istället för att ge efter för ilska publicerade den amerikanska sångerskan ett foto på sig själv i strandkläder tillsammans med ett meddelande om självacceptans. Hon fortsätter att använda sin plattform för att förespråka självkärlek och påminna alla om att inget hån ska diktera kroppens värde.

En kommentar för mycket om hennes utseende

"Truth Hurts"-sångerskan reagerade efter att ha upptäckt ett kroppsrelaterat skämt som blivit viralt på nätet. I sitt Instagram-inlägg uttryckte Lizzo sin förvåning över att vissa människor fortfarande skulle dra "viktskämt" år 2025. Hon fördömde denna föråldrade form av humor, som hon beskrev som "dum" och enbart baserad på förakt för hennes kropp.

Istället för att låta det gå henne på nerverna valde konstnären hån och stolthet: hon poserade i en livfull strandoutfit, med ett genuint leende och en självsäker hållning. Bildtexten bar ett kraftfullt budskap: "Låt aldrig någon skämma ut dig för vad du väljer att göra med din kropp."

Ett budskap om mod och självrespekt

Lizzo påminner sina fans om att ingen någonsin kommer att vara "tillräcklig" för kritiker, eftersom den inte är gjord för dem, utan för dig. Detta budskap, som hon har förespråkat sedan början av sin karriär, syftar till att krossa de orealistiska standarder som införts i musikbranschen och på sociala medier. Kommentarerna under hennes inlägg var enhälliga. Fansen berömde hennes "mod" och "karaktärsstyrka", medan andra kändisar, som den amerikanska mediepersonligheten Trisha Paytas, applåderade hennes "attityd och äkthet". Utöver kontroversen förvandlar sångerskan en attack till en lektion i motståndskraft och självmedkänsla.

En stark förespråkare för kroppspositivitet

Långt ifrån att vara en nykomling i rampljuset har Lizzo i åratal gjort sin kropp till en symbol för självbekräftelse och frihet. Oavsett om det är hennes framträdanden för hennes märke Yitty – dedikerat till inkluderande mode – eller hennes musikvideor som hyllar alla kroppstyper, visar hon sin image utan retuschering eller filter. Denna uppriktighet resonerar med miljontals följare som ser henne som en viktig röst i rörelsen för kroppspositivitet. Genom att posera självsäkert i strandkläder hävdar Lizzo inte bara sin skönhet: hon hävdar allas rätt att bli sedda, oavsett storlek.

Kort sagt bevisar Lizzo återigen att det bästa svaret på kritik är självförtroende. Genom att förvandla skam till styrka omdefinierar hon kändisskap i en tid besatt av utseende. Hennes enkla men viktiga budskap resonerar långt bortom sociala medier: det påminner oss om att självrespekt är den största hämnden mot andras förakt.

