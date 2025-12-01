Vid 78 års ålder fängslar denna "Cabaret"-ikon i svart klänning

Den amerikanska skådespelerskan och före detta modellen Marisa Berenson fängslade nyligen fotografer på den 22:a internationella filmfestivalen i Marrakech i Marocko. Stjärnan från filmen "Cabaret" bevisade att elegans och tidlöshet kan gå hand i hand när hon poserade på röda mattan i en outfit som var både sofistikerad och modern.

Ett anmärkningsvärt framträdande på Marrakechfestivalen

För detta prestigefyllda evenemang valde Marisa Berenson en lång svart klänning med långa ärmar, tillverkad av ett sammetsliknande tyg. Hon kompletterade sin look med matchande strumpbyxor, svarta pumps prydda med pärlor, ett silverhalsband och flera glittrande ringar. Hennes korta, lätt lockiga frisyr och vinröda nagellack gav en touch av sofistikering till ensemblen. Hennes närvaro på festivalen väckte beundran från både allmänheten och journalister, ett bevis på den bestående karisman hos denna ikoniska figur från 1970-talets film.

Minnen från "Cabaret", ett oväntat mästerverk

Marisa Berenson, särskilt känd för sin roll som Natalia Landauer i Bob Fosses film "Cabaret" (1972), berättade om denna avgörande period i sin karriär. Filmen, med Liza Minnelli och Joel Grey i huvudrollerna, var ett sant fenomen och vann åtta Oscars och ett flertal priser världen över.

Skådespelerskan Marisa Berenson förklarade att ingen vid den tiden förväntade sig en sådan framgång: "Det var oväntat, vi var bländade", anförtrodde hon i en intervju 2013. Hon mindes också att varje scen var en utmaning, där Bob Fosse ständigt pressade sina skådespelare till deras gränser med sina konstnärliga krav och perfektionism. Marisa Berenson, fortfarande ny på film, nominerades för sin prestation till en Golden Globe, vilket bekräftade hennes status som en stigande filmstjärna.

Ytterst utstrålar Marisa Berenson stil och närvaro. Från 1930-talets Berlin, platsen för filmen "Cabaret", till Marockos livfulla ljus år 2025, bevisar skådespelerskan att charm och konstnärlig passion inte känner någon ålder. Hennes karriär, präglad av elegans och beslutsamhet, förblir en inspirationskälla för alla generationer.