Kritiserad för sin kropp öppnar denna före detta cheerleader upp om pressen från sporten

Léa Michel
Före detta cheerleadern Claire Wolford, känd för att vara en del av det legendariska Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), uttalade sig nyligen på sociala medier efter att ha blivit måltavla för negativa kommentarer om sitt utseende. I en video som delades på TikTok gav hon en gripande redogörelse för pressen kring kroppsuppfattning i sport- och underhållningsvärlden.

Tillbaka på planen, ett ögonblick av stolthet… och kritik

För första gången på två år återvände Claire Wolford till planen tillsammans med det berömda cheerleadinglaget och ersatte den skadade Reece Weaver. Hon säger att hon är "väldigt stolt" över denna snabba comeback, men tyvärr utlöste den en våg av olämpliga kommentarer online som riktade sig mot hennes utseende. "Jag har dömt mig själv i åratal och tränat obevekligt för att passa in i en viss mall. Idag har jag läkt från det, och jag mår så mycket bättre med mig själv", anförtrodde hon, med tårar i ögonen.

"Sluta kommentera folks kroppar"

I sin video uppmanar Claire Wolford internetanvändare att vara vänliga. Enligt henne kan kommentarer om utseende få mycket djupare konsekvenser än vi föreställer oss: "Man vet aldrig vem man sårar. Det finns tjejer som läser dessa ord och börjar tvivla på sig själva." Hon fortsätter: "Det är helt enkelt inte acceptabelt att kommentera människors kroppar, bra eller dåliga. Det finns så många fler intressanta ämnen än så."

Claire Wolford, en tidigare framgångsrik idrottare, påpekade att hennes kropp, även om den inte uppfyller de strängaste kraven, förblir stark, frisk och kapabel till fysiska prestationer. "Jag kommer aldrig att bli den smalaste, men jag är stark, atletisk och stolt över vad jag kan åstadkomma."

Ett meddelande som välkomnades av hennes tidigare lagkamrater

Stödjande meddelanden strömmade snabbt in. Flera nuvarande och tidigare Dallas Cowboys cheerleaders försvarade Claire Wolford och betonade vikten av hennes vittnesmål. Den tidigare medlemmen Jada McLean berömde henne för att hon uttalade sig: "Tack för att du pratar om detta. Ord har makt, och vissa saker borde helt enkelt inte sägas. Du är vacker både inuti och utanpå." Nuvarande cheerleader Charly Barby kallade henne en "förebild" och "en röst för alla som tvivlar".

Genom att dela med sig av sin erfarenhet påminner Claire Wolford oss om hur destruktiva ständiga jämförelser och kommentarer om våra kroppar kan vara, även för de mest självsäkra idrottare. Hennes uppriktiga budskap, genomsyrat av styrka och sårbarhet, resonerar långt bortom cheerleadingvärlden: det talar till alla som vill älska sig själva villkorslöst, långt ifrån de orealistiska krav som sociala medier ställer.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
