"Livet kan vara vackert utan en make": sångerskan öppnar upp om pressen kring äktenskapet

Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern och skådespelerskan Olivia Rodrigo säger öppet att "man kan vara lycklig utan en make." Hennes syn på äktenskap och livsstil resonerar med många kvinnor.

Ett perfekt tajmat svar

I en nyligen genomförd intervju med brittiska Vogue brast Olivia Rodrigo ut i skratt åt tanken på att folk redan pratar med henne om äktenskap och utbrast: "Vad är jag? En barnbrud?" Detta spontana svar, långt ifrån ett förberett tal, visar hur absurt hon tycker det är att bli ombedd att så snabbt projicera sig in i rollen som hustru. Många unga kvinnor kan relatera: knappt vuxna utsätts de redan för ihållande frågor om "när" de ska gifta sig.

Ett viktigt budskap: livet handlar inte bara om en make

Olivia följde upp med ett mer allvarligt budskap: hon sa att hon "hoppades att unga flickor skulle förstå att livet kan vara fullt av glädje utan make eller barn." Hon påminde dem om att "lycka kan komma från vänskap, arbete, passioner, resor eller personlig utveckling, och inte bara från civilstånd."

Hon föraktar inte kärlek eller familj; tvärtom anförtror hon sig att hon skulle vilja bli mamma en dag, men vägrar att bli påtvingad en tidsram. Hon skiljer tydligt mellan önskan om moderskap och den sociala pressen att snabbt lugna ner sig, vilket gör hennes diskurs nyanserad och betryggande.

Ett liv som redan går väldigt fort

Olivia Rodrigo påpekar också att hennes tjugoårsålder är allt annat än "normal": hon har arbetat sedan barndomen, vuxit upp på filminspelningar och tidigt uppnått mål som andra tar år att nå. Denna accelererade mognad får henne att skydda det hon ännu inte har upplevt: en enkel ungdom, vanliga upplevelser och relationer som tas i hennes egen takt. Att säga att hon är "långt ifrån äktenskap" är därför ett sätt att sätta gränser och prioritera sig själv.

Hennes kommentarer kommer vid en tidpunkt då många kvinnor ifrågasätter den traditionella tidslinjen "studier – äktenskap – barn". Genom att konstatera att "livet kan vara vackert utan en make" och att det inte finns någon enskild väg, ger Olivia Rodrigo legitimitet till dem som varken känner sig redo eller bekymrade över äktenskapet vid 20, 25 eller till och med 30 års ålder.