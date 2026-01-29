"Ännu en stor mage": Rihanna konfronteras med ihållande kritik från "hatare"

Nyligen i Paris gjorde Rihanna inte bara ett "modeuttalande": hennes mage efter förlossningen blev återigen ett favoritmål för hatiska kommentarer, vilket avslöjade en giftig besatthet av kropparna hos kvinnor som blivit mödrar.

En kropp för postpartum förvandlad till ett debattämne

Under Paris modevecka granskas, dissekeras och kommenteras varje framträdande av Rihanna, långt utöver hennes kläder. Istället för att hylla hennes stil och kreativitet fokuserar en del av allmänheten på hennes mage, som uppfattas som "för synlig även dold under hennes stora kappa", "inte tillräckligt platt", som om hennes kropp var tvungen att sudda ut alla spår av graviditet för att vara acceptabel. Denna kritik är inte isolerade kommentarer; den är en del av en lång historia av kroppsskamning som Rihanna regelbundet har mött sedan sina graviditeter.

I den kollektiva fantasin förväntas en kändis "komma tillbaka i form", utan mage eller kurvor, eller riskera att bli bedömd som "slarvig" eller "deformerad". Minsta lösa kappa eller voluminösa klippning blir då en ursäkt för nedsättande kommentarer om hennes mage, som om en kvinna helt enkelt inte kunde klä sig bekvämt eller leka med proportioner utan att bli attackerad.

Rihanna på Diors haute couture vår/sommar 2026-visning under Paris modevecka pic.twitter.com/SU4WDVO5Hw — Mer kultur Mindre pop (@culturelesspop) 27 januari 2026

En normaliserad misogyni förklädd till "åsikt"

Kommentarerna om Rihannas "stora mage" är inte neutrala: de är en del av en djupt misogyn logik som kräver att kvinnor ska vara åtråvärda, felfria och ständigt "kontrollerade". Kvinnors kroppar blir ett ständigt pågående verk som alla känner sig berättigade att kommentera, som om en kvinnas värde berodde på det snabba försvinnandet av alla tecken på moderskap.

Denna besatthet har ingenting att göra med hälsa eller "enkel observation", utan allt att göra med att kontrollera kvinnors kroppar. Genom att specifikt rikta in sig på magen – en symbol för graviditet, moderskap och förändring – påminner hatarna oss om att de förnekar kvinnor rätten att existera i kroppar som lever, utvecklas och markerar tidens gång. Och när den kvinnan är en global stjärna som Rihanna, blir varje foto en ursäkt för att projicera fantasier, påbud och fettfobiska förolämpningar.

Rihanna, ett annat sätt att visa upp sin kropp

Inför detta vardagliga våld tar Rihanna en stark ställning: hon talar öppet om sin mage efter att ha fått barn och förklarar att hon älskar den, och integrerar sin figur i sin stil snarare än att dölja den. I Paris fortsätter hon att leka med volym, kappor och överdimensionerade silhuetter, vilket bevisar att en synlig mage inte förringar stilen, elegansen eller kraften i en outfit.

Hennes förhållande till kläder blir då ett milt men ändå bestämt politiskt uttalande: ja, en kvinna som blivit mamma kan ha mage, kurvor, jeans, löst sittande kappor och ändå förbli en modeikon. Genom att vägra anpassa sig till samhällets förväntningar öppnar hon upp ett utrymme där andra kvinnor också kan känna igen sig i en postpartumkropp som inte har raderats.

Kort sagt, kritiken av Rihannas "stora mage" säger ingenting om hennes värde eller hennes stil; den avslöjar främst ett samhälle som fortfarande kämpar för att acceptera kvinnors verkliga kroppar, särskilt efter moderskapet. Genom att fortsätta att framstå som hon är, med sin mage, sina rockar och sin klädfrihet, påminner Rihanna oss om en uppenbar sanning som många vägrar att höra: en kvinnas kropp är varken ett projekt som ska korrigeras eller en kollektiv fantasi, utan hennes egen mens.