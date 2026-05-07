Vid 41 års ålder orsakade sångerskan Katy Perry furore i en puderrosa klänning.

När den amerikanska sångerskan Katy Perry anammar en färg gör hon den till sitt signaturmönster. Hon delade just en ny Instagram-karusell i en mjuk, blygsam look, och man kan lugnt säga att hennes fans älskade den. Puderrosa klänning, svart rosett i håret, ett vetande leende: "Firework"-sångerskan påminner oss om att hon är en av popens mest överraskande modeikoner.

Ett fräscht och livfullt utseende

I hjärtat av karusellen sticker ett plagg ut: en puderrosa miniklänning, åtsittande, med hög halsringning och långa ärmar, avslutad med en voluminös, molnliknande tyllkjol. En romantisk, nästan ballerinaliknande silhuett, den förlitar sig på en enda ton men leker med kontraster tack vare en stor, lackad svart rosett knuten i hennes bakåtuppsatta hår.

Även sminket är utformat i samma ton: rosiga läppar, lätt rouge, naturliga ögon. Inga tunga smycken, bara en diskret ring och minimalistiska örhängen. Ett minimalistiskt tillvägagångssätt som står i skarp kontrast till de ultrapopiska lookerna Katy Perry är känd för, och som verkar tilltala en ännu bredare publik.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av KATY PERRY (@katyperry)

En "mjuk tjej"-estetik som är universellt hyllad.

Kommentarerna strömmade in under inlägget. Många berömde den fräscha looken, färgvalet och den övergripande elegansen. Posen är också bedårande: Katy Perry formar ett hjärta med fingrarna, ett sänkt leende, i en scen som påminner om den "mjuka tjej"-estetiken som är så populär den här säsongen.

Det är just denna blandning som tilltalar: en artist känd för sina spektakulära kläder, flerfärgade hår och storslagna scenframträdanden, som här väljer enkelhet och mildhet. En förändring av tempot som hennes följare uppenbarligen uppskattar, och många noterar att hon "aldrig har sett så strålande ut".

Mellan världsturné och konstnärlig förnyelse

Denna nya visuella energi sammanfaller också med ett betydelsefullt ögonblick i Katy Perrys liv. Hon fortsätter sin "Lifetimes Tour", världsturnén efter lanseringen av hennes album "143" i september 2024. På karriärfronten vände hon också ett viktigt blad genom att lämna sin domarroll i "American Idol" efter sex säsonger. Hennes senaste framträdande på Met Gala 2026 har dock mötts av blandade reaktioner från vissa amerikanska medier, vilket har gett upphov till diverse diskussioner.

Med denna enkla karusell påminner Katy Perry oss om att hon är expert på scenografi: en välvald look, en perfekt balanserad färg och effekten är omedelbar. Hon leker ständigt med sin image med lika mycket nöje som talang.