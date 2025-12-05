"En krona kan inte köpas": Miss Universe 2025 bryter tystnaden om fusk-anklagelserna

Två veckor efter sin kröning befinner sig Fátima Bosch, Miss Mexiko som blev Miss Universum 2025, i centrum för en mediestorm. Anklagad för att ha vunnit "en manipulerad tävling" har den unga kvinnan beslutat att offentligt försvara sin och organisationens integritet.

En seger som ifrågasattes från kröningens ögonblick

Den 21 november 2025 kröntes Fátima Bosch till Miss Universum efter en ceremoni som redan präglats av påtaglig spänning. Några dagar tidigare hade ett bråk mellan den mexikanska kandidaten och producenten Nawat Itsaragrisil blivit viralt på sociala medier, där han kallade henne för "dum" (idiot).

När Fátima Bosch äntligen vann titeln höjdes omedelbart vissa röster, som påstod favorisering och en "manipulerad seger". En av domarna, Omar Harfouch, avgick till och med efter ceremonin, fördömde en "hemlig omröstning" och kallade Fátima Bosch för en "falsk vinnare". Dessa uttalanden startade onlinedebatter och gav näring åt misstankar om intern manipulation.

Fatima Boschs svar: "Man kan inte köpa en krona"

Den nya Miss Universum medverkade i Good Morning America den 2 december och tog upp anklagelserna direkt. "Naturligtvis inte", förklarade hon och hävdade att hennes framgång bygger på samma hårda arbete och ansträngning som alla hennes konkurrenter. Med en touch av humor tillade hon: "Kanske kan man köpa en krona på Walmart, men inte på Miss Universum." Fátima Bosch tillbakavisade också anklagelserna om att hennes far har affärsband med Raúl Rocha, delägare i organisationen. "Min far har ingenting att göra med den strukturen, det är absurt", insisterade hon.

För sin del publicerade Miss Universe-kommittén ett uttalande den 19 november via BBC , där det stod att "ingen extern grupp fick utvärdera delegaterna eller välja finalisterna" .

Konsekvenserna och splittringarna inom tävlingen

Trots dessa förnekelser har kontroversen satt sina spår. Olivia Yacé, den fjärde andraplatsen, tillkännagav den 21 november sitt beslut att avstå från sin titel som Miss Universe Afrika och Oceanien. I ett offentligt uttalande förklarade hon att hon ville förbli trogen sina principer om "respekt, värdighet, excellens och lika möjligheter". Denna symboliska gest belyste de interna splittringarna inom tävlingen, som redan skakats av strukturella spänningar mellan transparens och spektakel, storhet och politik.

Kort sagt, genom att uttala sig ville Fátima Bosch påminna alla om att värdet av en krona inte ligger i guldet den är gjord av, utan i integriteten hos kvinnan som bär den. Bortom kontroverserna förkroppsligar den unga kvinnan nu en bredare debatt om legitimitet, rykte och de påtryckningar som finns i internationella tävlingar.