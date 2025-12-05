Med elegans gör Sofía Vergara (53 år) sensation i vit klänning

Sofía Vergara skapade nyligen furore på en väns födelsedagsfest när hon dök upp i en vit sidenklänning från Laura Basci. Den fina klänningen med spaghettiband hade spetspaneler i midjan och ovanför knäna, vilket elegant framhävde hennes figur.

En djärv och raffinerad stil

Skådespelerskan från den amerikanska miniserien "Griselda" kompletterade sin look med ett silverhänge prydt med vita stenar, ett fint rött armband och diamantörhängen, allt medan hon bar en elegant frisyr. Hennes makeup var sofistikerad, med brun ögonskugga, en svart eyeliner med vingar, långa, dramatiska ögonfransar och mauvefärgade läppar.

Sofía Vergara, erkänd som en stilikon, bekräftar denna status med denna outfit. Hon delar regelbundet sina looks på Instagram, som kombinerar glamour och trendighet och erbjuder en perfekt balans mellan elegans och modernitet.

Livets ögonblick och familjeband

Dessutom delade Sofía Vergara nyligen med sig av ögonblick från sina höstfiranden i en brun outfit bestående av ett linne med brottarrygg och en böljande pennkjol i tyll, accessoarerad med silverfärgade klackar med remmar och guldsmycken. Hon dyker ibland upp med sin son, Manolo González Vergara. Deras sällsynta framträdande tillsammans på Instagram uppmärksammades vid ett stort Thanksgiving-firande, vilket förstärkte bilden av en sammansvetsad familj.

Sammanfattningsvis visar denna tidlösa vita klänning i elegant stil perfekt Sofía Vergaras förmåga att kombinera glamour och elegans.