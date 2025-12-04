Search here...

"En modell!": Den här koreanska sångerskan väcker uppmärksamhet

Léa Michel
Lisa från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK bekräftade återigen sin status som modeikon vid ett nyligt evenemang för lyxmärken, där hennes outfit väckte furore bland både fans och media. Sångerskan, som av många anses vara en supermodell, fängslade med en look som var både konceptuell och polerad.

En K-pop-ikon i haute couture-läge

Lalisa Manobal, mer känd som Lisa, är rappare och dansare i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, och även en av de mest eftertraktade figurerna bland stora lyxmärken. Hennes roll som varumärkesambassadör är en del av en karriär som redan präglats av många prestigefyllda partnerskap och regelbundna framträdanden på stora modevisningar. Genom dessa samarbeten har hon etablerat sig som en stilikon, kapabel att sömlöst röra sig från klassisk glamour till de mest avantgardistiska silhuetterna.

En look som flörtar med catwalken

På Louis Vuitton-evenemanget dök Lisa upp i en outfit som såg ut att komma direkt från catwalken, med en blandning av tunna tyger, grafiska linjer och dramatisk volym. Mittplagget hade en "filtpenns"-effekt: konturerna av toppen och byxorna verkade vara ritade direkt på hennes kropp. Hennes silhuett kompletterades av vida, puffiga ärmar och ett dramatiskt släp, vilket förvandlade varje rörelse till en mini-haute couture-performance, som om hon gick nerför en catwalk.

XXL-lockar för en supermodelleffekt

Även om outfiten gjorde ett uttalande, var frisyren lika slående: Lisa hade enorma, voluminösa lockar, långt ifrån hennes eleganta karaktär, vilket förstärkte illusionen av en toppmodell på en editorialfotografering. Denna generösa man ramade in hennes ansikte och accentuerade outfitens teatrala dimension, samtidigt som den påminde om 90-talets supermodellers glansdagar. Kombinerat med polerad makeup och ett självsäkert uppträdande gav dessa modeval hela looken en perfekt kontrollerad "off-duty supermodell"-aura.

Ett rykte som en "modekameleont"

Det här är inte första gången Lisa väckt uppmärksamhet i en fantastisk ensemble, och hennes rykte som en "modekameleont" växer med varje framträdande. På andra Louis Vuitton-evenemang har hon redan växlat mellan strukturerade läderlooker, böljande klänningar och färgglada stickade plagg perfekt i samklang med tiden. Denna förmåga att återuppfinna sig själv samtidigt som hon förblir omedelbart igenkännbar bidrar till hennes image som en komplett konstnär, lika hemma på konsertscener som i första raden på modevisningar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av LISA (@lalalalisa_m)

Med den här outfiten visar Lisa återigen att hon behärskar haute coutures koder såväl som scenens. Genom att sudda ut gränserna mellan K-popidol, global stjärna och modemusa bekräftar hon att hon inte längre bara är "en koreansk sångerska som drar blickarna till sig", utan en av centralfigurerna i den aktuella dialogen mellan popkultur och lyx.

